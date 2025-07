Daniel Torres reveló que el interinato de Pacho López afectó a Jorge Bava: sorpresiva declaración

Independiente Santa Fe sigue de fiesta. El cuadro bogotano consiguió su tan anhelada décima estrella de Liga, luego de vencer 1-2 al Independiente Medellín en la gran final del primer semestre. Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega se encargaron de certificar el triunfo cardenal en el Atanasio Girardot.

Daniel Torres, uno de los referentes de Santa Fe, habló este martes en El VBAR Caracol sobre aquel partido sufrido en la capital antioqueña, el duro proceso que vivió el equipo a lo largo de estos seis meses y compartió emotivas anécdotas del grupo.

Interinato de Pacho López y llegada de Jorge Bava

Daniel Torres habló en un primer momento sobre la salida del uruguayo Pablo Peirano y la consecuente llegada de Pacho López en condición de entrenador interino, quien sorprendió a propios y extraños con su rendimiento.

“Era difícil el momento en que llegó el profe (Jorge Bava). Cuando se va el cuerpo técnico de Peirano, quien asume es Pacho. Al hacerlo, por todo lo que había pasado, todo lo que hiciéramos sería a mejor, no podía ser peor. Ahora, la sorpresa que se lleva todo el mundo es el rendimiento. Como pone el profe Pacho al equipo es espectacular”, sentenció.

En este sentido, admitió que dicho rendimiento le metió suma presión al recién llegado Jorge Bava, quien no tuvo resultados positivos a su llegada: “Eso le llevó una mayor presión al profe Bava, porque el rendimiento que tuvimos en el tiempo de Pacho fue espectacular. Aunque le vino bien al equipo, quizás le vino mal al cuerpo técnico que llegó. Tener una forma de trabajar, de entrenar, un funcionamiento completamente diferente y ahora volver a cambiar el equipo, pues... Aunque ellos mantuvieron muchas cosas e intentaron seguir un proceso. Pero también, nos dieron la forma en la que quería que jugáramos”.

Claro está que lejos de quejarse, Torres admitió que el Bava y su grupo se acoplaron a la situación y salieron adelante a punta de trabajo y confianza. “Costó bastante, pero ellos nunca dudaron, por más que no conseguíamos los resultados y era difícil la situación. Más bien persistieron en su idea y eso nos fortaleció a seguir creyendo y al final ver el fruto del trabajo”, concluyó.

Otras declaraciones de Daniel Torres

Defensa a Eduardo Méndez: “Sé que ha sido una persona a la que le han dado muy duro y ha aguantado, así que honrarle al doctor Méndez por su trabajo y persistencia. Cada una de sus decisiones van en pro de Santa Fe. Como hincha que ha sido y lo que ama a Santa Fe, que Dios direccione sus cosas”.

Empatar en la ida fue clave para el título: “Le hice una pregunta al grupo sobre qué resultado habíamos conseguido y la respuesta de todos fue que empatamos. Yo les dije que no, que de pronto no lo podíamos ver en ese instante, pero ya nos habíamos llevado la victoria y el título. Ellos (Medellín) debieron haber ganado, no lo hicieron; nosotros requeríamos de esas mismas dos opciones, pero siendo efectivos. Al no llevarse la victoria como deberían haberlo hecho por como jugaron, el empate terminó siendo el paso que requeríamos para conseguir el título... entendimos y aceptamos que ellos fueron los que debieron haber ganado por como se tramitó, las opciones tan claras que tuvieron. Eso nos dio motivos para creer que en realidad el resultado que obtuvimos era el indicado para nosotros”.

Anécdota con Hugo Rodallega: “Ya lo habíamos hablado. Le dije que me cambiara la camiseta porque no lo habíamos hecho. Él me dice que de una, pero no se había podido dar. Al clasificar a la final, lo íbamos a hacer en el primer partido, pero le dije que mejor en el segundo cuando, Dios mediante, se nos diera la victoria y poder celebrar el título con la camiseta de cada uno. Eso ya lo teníamos hablado”.

Levantar el trofeo junto a Rodallega y Méndez: “Cuando fuimos a levantar el trofeo, yo estaba arriba esperándolo a él y al presidente para levantar, pero me llevo la sorpresa de que me llama y me pone la cinta para levantar el trofeo junto con el presi”.