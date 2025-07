Jhon Emerson Córdoba confirma que saldrá de Millonarios: acá los clubes argentinos que lo buscan

Jhon Emerson Córdoba, extremo por de Millnarios desde julio de 2024, procedente de Atlético Bucaramanga, es uno de los jugadores que no continuará en equipo bogotano para la siguiente temporada de Liga Colombiana. En una entrevista con El VBAR Caracol, el jugador reveló detalles sobre su futuro.

El jugador de 24 años, que cumplirá 25 el 15 de julio, conquistó la Liga Colombiana 2024-1 con Atlético Bucaramanga, donde se destacó como una de las principales figuras tras registrar 12 goles y 2 asistencias en 48 participaciones. Este rendimiento lo catapultó a Millonarios, equipo con el que marcó 7 goles y asistió en 5 oportunidades en 2.586′ minutos.

A continuación las declaraciones del jugador, que reveló que su futuro estará lejos de los dirigidos por el entrenador David Gonzales:

Declaraciones de Jhon Córdoba

¿Se queda en Millonarios o se va?

“En Millonarios hasta el momento la opción es de no seguir, esperando a lo que se pueda concretar”, sentenció Córdoba.

¿Le han hablado de un equipo en Argentina?

“Se han hablado de algunos equipos de allá, la idea es terminar de concretar alguno y dar el paso en Argentina”, afirmó el delantero.

¿Cómo analiza su balance en Millonarios?

“Creo que mi paso por Millonarios de mucho aprendizaje para mi carrera. Fue mi primera experiencia jugador en un equipo grande, fueron dos semestres totalmente distintos. En el primero, tuve mucha participación, pude anotar más goles; en el segundo no jugué mucho, estuve unos partidos y otros no" agregó.

“Siempre estuve ahí, entregué lo mejor de mí, las guerree todas. No siempre salen las cosas como uno quiere, pero eso hace parte del fútbol. Por ahí salía con unos golazos, otras veces tuve opciones que podía ayudar al equipo que no concreté, pero eso no te hace mal jugador. Son cosas que le pasan a los grandísimos delanteros. Creo que este paso es de mucho aprendizaje, si me voy, me llevo lo mejor. Eso si, nunca dejé de correr por una pelota, pero así es el fútbol" manifestó el pereirano.

¿En qué cree que debe trabajar?

“La definición, no es algo que me pase ahora, en su momento me pasó mucho en Bucaramanga, en algo que debo mejorar, que se debe pulir para aspirar llegar al futbol europeo. Es algo en lo que estoy mentalizado para trabajar, para no botar las opciones que tengo y tomar la mejor decisión, que es lo que le ha hecho falta a mi carrera”, aseguró el futbolista.

¿Se va para Instituto de Argentina?

“Sí, también se está hablando con Newell’s, y estamos esperando para conocer cuál será el futuro", respondió el jugador de 25 años.

¿Millonarios lo compra para venderlo?, o ¿no lo va comprar?

“Millonarios me compra y me vende. La idea es salir, les comenté que no estaba cómodo, que hicieran lo posible. Ellos, como tenían la opción de compra, les dije que si me iban a comprar, mi primera opción era salir. Les dije que no estaba cómodo últimamente. Ellos hicieron uso de la opción de compra, pero están haciendo todo lo posible para ir a un préstamo, o venderme directamente en un porcentaje“, explicó Córdoba sobre su deseo de abandonar el club.

¿Cuándo espera definir su próximo equipo?

“La próxima semana se concreta todo. Entre clubes se organiza eso y la idea es viajar en los próximos días a Argentina o a donde sea mi futuro", afirmó.

¿Qué deja el paso de Falcao con Millonarios?

“Mucho, sabemos la historia de Radamel, lo que significa para Colombia, sabemos que su paso acá en Colombia nos daba un plus importante a todos, tanto para nosotros esta jugábamos al lado de él, como para los demás jugadores. Es una gran persona, un profesional, es una persona muy respetuosa. Me llevo eso de él. Cómo era con nosotros, siendo la persona que es, él era uno más. Me llevo eso del tigre“, finalizó Jhon Córdoba.

Mensaje a la hincha de Millonarios

“Es una hinchada muy grande, que así llueva, caiga nieve a lo que sea, siempre va a estar lleno el estadio. Es una afición muy linda, no hay nada que reprocharle, siempre nos apoyó en todo momento, no siempre estábamos bien, y siempre apoyó”, declaró.

“Era mi primera experiencia en un equipo grande. En Bucaramanga tenía exigencia, pero en Millonarios fue diferente. La hinchada tiene sus sentimientos como nosotros porque no se cumplió el objetivo. Uno como jugador siempre quiere hacer lo mejor“, afirmó Jhon.

“Cuando hacías un buen gol eras el mejor jugador que necesitaba el equipo, pero si no terminas bien, eres lo peor que le pasó a la institución, y eso es un tema que se ve en todos los quelpos del mundo. Es impresionante ver como llenan el estadio. Eso es de respetar y admirar", manifestó.

¿Russo lo quiere en Boca Juniors?

“Esos temas los sabe mi representante, pero creo que por ahí él estuvo hablando con la gente de Boca, pero hasta ahí. No sé nada más", afirmó el delantero.

“Lo que sí es cierto, es que las cosas van adelantadas con Newells e Instituto“, finalizó el futbolista.

