EPM restableció el servicio de acueducto de forma temporal en el nororiente de Medellín

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que restableció de forma temporal, controlada e intermitente el servicio de acueducto en el nororiente de Medellín durante la madrugada de este jueves 3 de julio. La empresa logró la potabilización temporal de agua en la planta La Montaña gracias al paso de agua cruda por el canal Piedras Blancas–El Toldo.

EPM abasteció a 5.072 usuarios de los barrios Aldea Pablo VI, Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada, La Esperanza No. 2, La Salle, María Cano–Carambolas, San José de la Cima No. 1, San José de la Cima No. 2 y Santo Domingo Savio No. 2.

Sin embargo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio de Bello solicitó suspender nuevamente el paso de agua por el canal Piedras Blancas–El Toldo en la mañana del mismo jueves, con el fin de deshabilitar conexiones no autorizadas.

Esta medida obligó a detener el proceso de potabilización en la planta La Montaña y a interrumpir de manera transitoria el esquema de suministro sectorizado que EPM había implementado.

Mientras se estabiliza el sistema, EPM indicó que continuará entregando agua potable a las comunidades afectadas a través de carrotanques.

La empresa reiteró su llamado al uso consciente del agua potable e invitó a la ciudadanía a tomar medidas como duchas cortas, cerrar la llave al cepillarse o enjabonar los platos, reutilizar el agua del lavado de ropa o verduras, y usar la lavadora solo con cargas completas.

EPM agradeció la comprensión de la comunidad ante estas interrupciones y aseguró que continúa trabajando para normalizar el servicio de acueducto en la zona.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.