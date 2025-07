Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 3 de julio de 2025 44:15 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de Falcao García, luego de su salida de Millonarios. Steven dijo: “Creo que Falcao seguirá jugando, pero no en el mercado que él quisiera. En la MLS ya no contratan jugadores tan veteranos, lo vería en un equipo mexicano de segundo nivel, o en un equipo argentino de segundo nivel, no de los grandes”. Sobre el tema César agregó: “Yo no lo veo en México. Cada vez la MLS va poniendo más jugadores jóvenes propios, porque quieren ser vendedores. Yo dije ayer en la polémica que cuando él renuncia la primera vez, tenía una oferta de la MLS”.

