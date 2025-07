Dura respuesta de Petro a congresistas de EE.UU.; descarta participación de Rubio en golpe de Estado

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro descartó que el secretario de estado de Estados Unidos Marco Rubio esté promoviendo un golpe de Estado en su contra.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina (…) no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”, señaló el mandatario.

#POLÍTICA. “No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina (…) no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un… pic.twitter.com/ZMRVWMcqWi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 3, 2025

Petro insistió en que existen sectores interesados en desestabilizar su gobierno, incluso a través de vínculos con organizaciones criminales. “A esos que incluso le propusieron a la Junta del Narcotráfico hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro, aquí los estoy esperando”, expresó.

Mensaje directo a congresistas estadounidenses

El mandatario aprovechó para enviar un mensaje claro a los congresistas de origen cubano y latino en Estados Unidos, varios de los cuales han criticado abiertamente su gobierno:

“A los funcionarios de origen cubano de EE. UU. les decimos: escojan enemigo, nosotros no somos. El enemigo no es Colombia. Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narco o terrorista”, dijo Petro.

Según el presidente, estos ataques buscan minar la cooperación en seguridad entre ambos países. “Esos que están llevando a Trump a rupturas en América Latina lo están haciendo para debilitar el frente de batalla que tenemos contra las organizaciones del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos”, advirtió.

Petro defendió además el papel de Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico. “Tenemos la Policía más experta en la lucha contra mafias del mundo y la Armada más experta en incautación de cocaína, con más de mil toneladas retiradas del mercado ilegal”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que Estados Unidos llamara a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, tras las acusaciones del presidente sobre un supuesto complot en su contra. En respuesta, Petro también llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para evaluar la agenda bilateral.