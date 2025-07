Colombia - EE.UU.: ¿Qué significa el llamado a consultas a un representante diplomático?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios en Colombia, John McNamara en lo que asegura responde a “las declaraciones infundadas y reprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano”, sin dar mayores detalles de las causas que preceden esta acción.

Sin embargo, se da en un contexto de tensiones diplomáticas, que crece con este movimiento, ante las revelaciones sobre un supuesto “plan de salida anticipada del poder” del presidente Gustavo Petro, que habría sido ideado por el excanciller Álvaro Leyva quien vincula a congresistas republicanos y al gobierno estadounidense.

En respuesta a la acción del gobierno de Donald Trump, el presidente Gustavo Petro decidió también llamar a consultas al embajador colombiano Daniel García-Peña.

¿Qué es el llamado a consultas a un representante diplomático?

El llamado a consultas es un mecanismo diplomático usado generalmente para demostrar el descontento de un gobierno hacia otro paísm, lugar donde ejerce la representación el funcionario sobre el que se efectua este mecanismo.

“Un llamado a consultas es un procedimiento diplomático que normalmente tiene que ver con una muestra de insatisfacción o es una forma de protesta de un país frente a otro en su relación bilateral”, explica Juan Nicolás Garzón , profesor de la facultad de estudios jurídicos, políticos e internacionales de la Universidad de La Sabana.

Este paso no es equiparable, ni significa una ruptura en la relación de los dos países involucrados, pero sí se usa para demostrar la existencia de un conflicto entre las dos naciones y un posible riesgo para su vínculo.

“Este procedimiento diplomático normalmente se entiende como temporal. De manera que, cuando la situación vuelva a la normalidad, lo usual es que ese representante acreditado en un país extranjero retorne allí”, asegura Garzón.

Es importante resaltar que Estados Unidos no cuenta con un embajador en firme en Colombia desde junio de 2022, con el inicio del gobierno de Joe Biden y coincidiendo con la posesión del presidente Gustavo Petro. Lo que ha hecho la Unión Americana desde entonces es nombrar a un “embajador encargado” o “encargado de negocios”.

“No es que no haya representación diplomática de Estados Unidos en Colombia, ni que no sea importante, todo lo contrario. Pero sí ha sido un tema llamativo el hecho de que Estados Unidos finalmente no ha dejado a un embajador (...) eso denota también un poco de descuido de esa relación diplomática y bilateral que tiene Estados Unidos frente a Colombia”, enfatiza el profesor.

¿Qué implicaciones tiene?

El académico explica que los trámites consulares no deberían verse interrumpidos ante los movimientos diplomáticos que han dado los dos países en las últimas horas.

“En una situación normal, los trámites consulares frente a este tipo de situaciones no están interrumpidos. En la diplomacia hay dos niveles. Un nivel es el diplomático, que es el del diálogo político, el del intercambio, digamos el de la representación, y que está en cabeza fundamentalmente de los embajadores. Otro es el nivel consular que funciona para trámites para los ciudadanos de a pie (temas de visas, temas de pasaportes), esta situación en principio no debería tener una afectación”, señala.

Frente a eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a Caracol Radio que el llamado a consultas a su encargado de negocios John McNamara no tendrá ninguna implicación consular o afectación en cuanto a viajes o visados, sino que es un mensaje diplomático y simbólico de disgusto con el gobierno colombiano.