Abogado defensor del señalado sicario de Jaime Vásquez se pronunció frente a El Reporte Coronell

Después de conocerse las dos entregas de El Reporte Coronell, de este miércoles 2 de julio, donde se dejaría en evidencia una posible participación de mandatarios nortesantandereanos en el homicidio del veedor Jaime Vásquez, Cristian Leal, abogado defensor del señalado sicario, se pronunció a través de un video en sus redes sociales.

Resaltó: “En cumplimiento de mis deberes legales, morales y ciudadanos y además, de mi deber como ciudadano, puse en conocimiento de las autoridades competentes, una cadena de intimidaciones y coacciones, provenientes de la persona que se ha identificado como Alejandro José Arias, judicializada por ser presuntamente autor del crimen perpetrado en la humanidad del líder social y veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez”.

Aseguró que hizo, a través de los canales institucionales, los respectivos procedimientos frente a lo ocurrido y que, por una amistad que sostiene hace años, le confesó a un exprocurador regional lo sucedido, “porque fue mencionado de manera tangencial en los audios”.

Indicó que no ha tenido ningún tipo de contacto con otras personas sobre estos hechos “ni he sostenido contacto de ninguna naturaleza con miembros de la prensa local y nacional. Nunca he tenido contacto con el periodista Daniel Coronell, ni le he suministrado copia de estos audios”.

Enfatizó que él no ha realizado ningún señalamiento contra las personas mencionadas en los audios. También hizo referencia a un vínculo laboral que sostuvo con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien lo habría contratado como abogado en unos procesos. Además, que con William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, no ha sostenido ningún tipo de conversación.

Concluyó indicando que teme por su vida y la de su familia.