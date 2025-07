“Me preocupa lo que está pasando en EE.UU con la política migratoria”: Isabel Allende, escritora

Isabel Allende es una de las escritoras de habla hispana más leída en el mundo. Nació en Perú, pero ha vivido más en Chile y se encuentra radicada en California. A la fecha cuenta con más de 26 libros escritos, traducidos a más de 42 idiomas y con un número de 77 millones de copias vendidas.

En 10AM de Caracol Radio, la escritora contó gran parte de su vida y lo que ha sido la construcción de su más reciente libro ‘Mi nombre es Emilia del Valle’, ambientado durante la guerra civil de Chile en 1891. Además de referirse a al problema migratorio que hay a nivel mundial.

¿Qué tanto hay de Emilia del Valle en Isabel Allende?

El libro es una novela histórica, que mira la guerra civil de Chile desde una perspectiva neutral, con un personaje femenino, quien es periodista y relata los hechos de manera crítica pero contundente. Fue construida a manera de rompecabezas, con miles de preguntas, y aunque pareciera que la protagonista tiene similitudes con la autora, ella afirma que no es así.

“Varias personas que han leído la novela piensan que es como mi alter ego, que yo voy a ser personaje en mí, pero te prometo que no estaba pensando para nada en eso”, afirmó Allende, por su cercanía con el periodismo y sus vivencias en Chile.

A pesar de que vivió poco tiempo en Chile, durante su infancia y luego cuando se casó, presencio el golpe militar y la dictadura de Pinochet. Su afinidad con ese acontecimiento a sido motivo de escribir varios libros y contar más a fondo lo que sintió en ‘Mi nombre es Emilia del Valle’.

Lea también: María Cecilia Botero en ‘Geniales y mayores, que yo’: “Ya no es necesario aparentar ser joven”

¿Cómo la marcó la dictadura y el caos político chileno de los años 70?

Tras la tensión que se vivía en Chile en los años 70, la escritora tuvo que salir de su país e irse a vivir a Venezuela. Se desempeñaba como periodista, razón por la que llegó a ser parte de la lista negra y tuvo que huir para cuidar de sí misma y su familia.

“El Golpe Militar me obligó a salir de Chile y ’La Casa de los Espíritus’ es como un ejercicio de nostalgia por el país perdido. Lo escribí en Venezuela y desde entonces no me he vuelto a vivir en Chile. Nadie pensó que la dictadura iba a durar 17 años”, expresó Allende.

Su familia se separó y se radicaron la mayoría en México por un gran tiempo, pero igual no se reencontraron hasta que su mamá estaba a punto de morir y ninguno pudo regresar a su lugar de origen e infancia.

“Impactó mi vida. Impactó todo. Así que yo entiendo muy bien lo que pasa hoy con tantos venezolanos que se han ido, porque se rompen las familias. Y después es tan difícil volver a unirlas. Cada uno hace su vida en un lugar diferente”, contó.

Le puede interesar: He ido viendo el paso de los años de mi vida en la pantalla: Juana Acosta, actriz colombiana

¿Hay un quiebre democrático en Estados Unidos?

A lo largo de los años, Allende ha escrito sobre los migrantes y los refugiados porque considera que es un problema que se vive en gran parte del mundo, e incluso ella misma hizo parte en algún momento de este proceso y está conectada a estas historias.

“Creo que la literatura nos conecta con lo humano. Hay un problema global con inmigración y con refugiados. Me preocupa muchísimo. Y no quisiera tener que volver a emigrar”, explicó.

Y agregó que en Estados Unidos, “basta una buena disculpa para que emerjan aquellos valores que están reprimidos en una democracia. Aquí la mitad de la población tiene armas, están armados hasta los dientes. Entonces hay una violencia latente, una división del país. No hay diálogo”.