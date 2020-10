Natalia Reyes a quienes le dicen “opérese”: "mi cuerpo no es un objeto"

La actriz Natalia Reyes publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto con una reflexión en contra de los comentarios en sus otras imágenes en las que le dicen “opérese”, “chiquita y sin cuerpo”, “nada por delante nada por detrás”, “sin curvas”, entre otros mensajes.

La colombiana escribió: “No me gusta alimentar el veneno de la gente, pero me parece relevante aprovechar la oportunidad que me dan para transformarlo: mi cuerpo no es un objeto de dominio público”.

“Tener mucho o poco no me hace más mujer, creo en la salud y el bienestar, pero lo mío no es seguir modelos absurdos de belleza”, comentó la artista quien agregó que el problema es “el círculo interminable de insatisfacción que alimentan esos ideales estandalizadores”.

“No tengo cirugías y a quienes haga feliz operarse me parece perfecto, el problema es la obsesión que ha generado ese modelo de cuerpo que ha afectado a toda una cultura”, aseguró Reyes.

La actriz finalizó con lo siguiente: “Amo mi cuerpo, tamaño y mis formas, pero les digo que la aceptación (para la mayoría de personas) es una batalla diaria así que ojalá nuestros comentarios sean amorosos y llenos de belleza real, la que no se mide en centímetros”.