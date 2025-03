He ido viendo el paso de los años de mi vida en la pantalla: Juana Acosta, actriz colombiana.

Para el inicio de la tercera temporada de Geniales y Mayores Que Yo, el programa contó con la historia de una de las actrices caleñas más reconocidas y con amplia trayectoria en el cine y la actuación: Juana Acosta.

Actualmente, es una mujer conocida por ser parte de una de las series más populares y vistas de Latinoamérica en Netflix, Medusa. En esta cuenta con un papel protagónico en el que deja ver su profesionalismo y la pasión que tiene por la actuación.

En su infancia fue víctima de la violencia que se vivió en Cali. En medio de esta situación, perdió a su padre y uno de sus hermanos, además de sufrir por el secuestro de sus otros hermanos. Migro a España, donde comenzó su camino en la actuación realizando series, telenovelas y películas.

Dentro de las novelas en las que se ha destacado su participación se encuentran: El Cartel de los Sapos, Anna, Hospital Central y ahora Medusa.

¿Qué tal es la vida en el mundo de la actuación?

“Sí esto era lo que yo soñaba, yo creo que yo siempre soñé con ser actriz al final decidí estudiar bellas artes porque no encontré en Colombia una escuela donde me pudiera formar como yo quería y porque de alguna manera creo que para mí era importante pasar por una formación profesional” explicó la actriz.

Además de comentar que uno de sus amigos más grandes y quien le brindo la primera oportunidad en Colombia fue Julio Sánchez Cristo. Hoy en día continúan siendo muy cercanos y lo recuerda como el que la impulso a ser la actriz que hoy es.

¿Cómo fue el comienzo en la actuación?

A pesar de que su primera carrera fue Bellas artes, su acercamiento con la televisión fue cuestión de destino. “No fue fácil, recuerdo que yo era una chica joven caleña sin formación que actuaba y trabajaba desde la intuición. Algunos llegan ya con una formación” comentó.

Nunca se ha frenado a realizar diversos papeles, e incluso ha recibido comentarios como: “eres demasiado bonita para este personaje, o no pareces lo suficientemente latina” a los que ha respondido adaptando su físico y ganándose un espacio en el medio.

Vínculo con su familia

A sus 30 años fue mamá. Hoy su hija ya es mayor de edad, también le gusta el arte y tiene formación en esta profesión. Viven en España y en algunas ocasiones, como en la grabación de Medusa, su hija la acompaña unos días.

En estos momentos se encuentra realizando su show denominado Perdón, del que ya ha presentado 80 funciones y resulto ser un ejercicio que como artista le destapo una emoción profunda en el que involucra a su familia y libera el dolor que le causo la muerte de su papá.

Personaje de Medusa

En la serie Medusa, una historia de poder familiar tropical, su personaje es el de Bárbara Hidalgo, uno de los protagónicos. Grabar nuevamente en su país la hizo feliz y le recordó que hay un elenco y un gremio de actores con los que se siente bien al trabajar.

Destacó que no fue una producción sencilla, en cuanto a las largas y constantes horas de grabación, “fueron casi 4 meses en donde Yo trabajé de lunes a sábado sin parar. Se me había olvidado lo que eran estos ritmos tan pesados y tan fuertes no, pero estuve muy bien rodeada” comentó la actriz.

Además, agregó que ya era hora de que se realizaran series con otro tipo de contenido distinto al narcotráfico y la violencia. Esta historia que aunque puede ser dramática, le trae sabor y diversión, con un toque de problemas familiares a quien decide verla.