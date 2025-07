Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2025 44:07 Cerrar Descargar

AMDEP7676. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 01/07/2025.- Jugadores del Real Madrid forman este martes, previo a un partido del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Juventus en el estadio Hard Rock de Miami (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el contrato de Luis Díaz con el Liverpool y las negociaciones para aumentar su salario. Steven dijo: “Luis Díaz firmó su contrato con Liverpool y gana poco, llegan ofertas del Barcelona, del Bayern Múnich y de Arabia Saudita y el Liverpool las rechaza porque lo consideran importante. Pero al final esa importancia no se ve en su salario”. Sobre el tema César agregó: “Yo creo que uno no puede empezar a amenazar, no es la forma, porque el tiene un contrato y negoció su sueldo bajito. No estoy de acuerdo con lo que se gana y creo que deben negociar”.

