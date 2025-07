Contraloría establece hallazgo fiscal de $593 mil millones por contratos con Electricaribe

La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por $593.737 millones relacionado con la gestión del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en contratos suscritos con la empresa Electricaribe S.A. E.S.P..

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el informe de auditoría, el hallazgo de mayor cuantía, por $593.352 millones, se generó por “la omisión de la actualización e indexación de sumas pactadas en contratos suscritos con la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.”, afectando significativamente los recursos públicos.

El documento señala que, aunque los contratos de mutuo incluían “cláusulas específicas para el ajuste financiero de los montos prestados”, el Fondo Empresarial no ejecutó el procedimiento de actualización ni tomó medidas para garantizar el recaudo oportuno. Esto derivó en “un deterioro del valor de los recursos públicos comprometidos”.

La Contraloría calificó como críticas las deficiencias en el manejo del Fondo, administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, e indicó que se evidenció una “posible afectación a la capacidad de recuperación del capital prestado”, lo cual “podría comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas”.

Los hallazgos están relacionados con los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146, en los que no se aplicaron “las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios”. También se encontró una situación similar en los contratos Nos. 180 y 181, donde Electricaribe no cumplió con el pago dentro del plazo de 12 meses, y el Fondo no exigió el cobro de intereses moratorios establecidos en la cláusula tercera.

Control interno debilitado “con deficiencias”

El informe también reveló un debilitamiento estructural del control interno del Fondo, calificado “con deficiencias”, señalando “fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago”.

La Contraloría instó al Fondo Empresarial a presentar un Plan de Mejoramiento que incluya “medidas correctivas concretas, orientadas a fortalecer la gestión financiera, operativa y contractual” del patrimonio autónomo, con el fin de proteger los recursos públicos y asegurar la viabilidad de este instrumento de apoyo a empresas de servicios públicos.