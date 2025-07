Concejo hace llamado al INVIAS para que defina demolición del antiguo puente Pumarejo

Desde el Concejo de Barranquilla se realizó un llamado al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que informe con claridad cuándo se procederá con la demolición parcial del antiguo puente Pumarejo, cuya estructura aún permanece en pie desde su inauguración en 1974.

El concejal Freddy Barón expresó su preocupación por el hecho de que el nuevo puente Pumarejo no está cumpliendo con su función principal: permitir el paso de grandes embarcaciones por el río Magdalena hacia otros municipios.

“En encontramos que este puente no está prestando el servicio para el cual fue construido. En primer lugar, tenemos el puente antiguo, el que fue inaugurado en el año 1974, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Está ahí, no ha sido demolido. Entonces llamamos, le hacemos un llamado a Invias. Ahora, el puente de pronto no debe ser demolido todo, el antiguo puente que aún se encuentra ahí, puede ser demolido en el centro por donde van a pasar las embarcaciones porque el otro resto de la construcción del lado del Magdalena y del lado de Barranquilla, del Atlántico, podría quedar siendo un lugar turístico, como si fuera un malecón sobre el río Magdalena”, dijo el concejal.

Barón también manifestó que la permanencia de la antigua infraestructura afecta directamente el desarrollo económico y comercial de los municipios ubicados a orillas del río.

Impacto de la obra

“Yo diría que este puente nuevo se inauguraría o prestaría su servicio el día que ya demuelan ese puente y que pase por debajo del puente nuevo la primera embarcación. Ese es el día que ese puente va a prestar el servicio a los ciudadanos y a todos los colombianos y a los internacionales que aquí llegan. Y de esta manera también le produciría un desarrollo a todos los municipios que se encuentran en la ladera del río Magdalena”, precisó.

El concejal concluyó haciendo énfasis en el impacto positivo que esta obra podría tener para la economía regional.

“Sabemos que más de 15 departamentos tienen fronteras con el río Magdalena, llegan, pasan por el río Magdalena y también algunos municipios aquí como Soledad, Malambo, Suan y muchos más que tendríamos nosotros el uso realmente y esto despejaría o aumentaría el comercio en todo el departamento del Atlántico”, agregó.