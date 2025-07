¿Quién es alias ‘Fito’?: Narco ecuatoriano que desata controversia por supuesta conexión con Petro

La recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, el pasado 25 de junio, ha cobrado relevancia en medio de una creciente controversia que lo vincula con el presidente Gustavo Petro.

Las acusaciones que han circulado en diversos medios hablan de un supuesto encuentro de Petro con ‘Fito’ durante su último viaje a Ecuador.

‘Fito’, de 45 años, fue recapturado en Manta, ciudad portuaria de Ecuador, mientras estaba escondido en un búnker camuflado en una vivienda del centro urbano, según las autoridades locales. Es el líder del cartel Los Choneros desde fines de 2020, tras el asesinato de su antecesor, Jorge Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”.

¿Quién es alias ‘Fito’?

Encarcelado desde 2011 por narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio, con una condena de 34 años.

Alias ‘Fito’ se fugó dos veces: en 2013 (escapó por el río Daule) y nuevamente en enero 2024 desde la cárcel Regional de Guayaquil, lo que provocó un estado de emergencia en Ecuador.

Esta última fuga desencadenó motines en siete cárceles, coches bomba, secuestros de policías y el asalto a una emisora en vivo.

El líder narco estuvo prófugo 17 a 18 meses, protegido por redes criminales y familiares. Fue capturado el 25 de junio de 2025 en un búnker oculto bajo una mansión en Manta.

Tras su recaptura, el líder criminal fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ‘La Roca’, en la ciudad de Guayaquil. El gobierno ecuatoriano anunció que será extraditado a Estados Unidos. “Estamos prestos a que se envíe a alias ‘Fito’ para que cumpla prisión en ese país”, aseveró la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

En febrero del año pasado, el gobierno estadounidense impuso sanciones contra Los Choneros y ‘Fito’ para bloquear sus propiedades e intereses en propiedades que estén en EE. UU. o en posesión o control de personas estadounidenses.

En abril de 2024, ‘Fito’ fue acusado por siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Los Choneros, en alianza con el Cartel de Sinaloa, operaban una red “responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares”.

Supuesta conexión de ‘Fito’ con el presidente Petro

Antes de su recaptura el pasado martes, circuló una carta supuestamente escrita por ‘Fito’ solicitando mediación a la Embajada de Colombia en Quito para evitar la extradición. Además, se sugirió un presunto encuentro entre Petro y ‘Fito’ durante la visita presidencial a Manta en mayo 2025).

La Cancillería colombiana y el mismo presidente Petro negaron estas intermediaciones, mientras que el ministro ecuatoriano John Reimberg reiteró que la operación fue “100 % ecuatoriana” sin intervención colombiana.

“Alias ‘Fito’ no se entregó ni hubo ningún pacto, y no participó Colombia. Su captura fue una operación 100 % ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, basada en amplias labores de inteligencia", señaló el ministro.

La Cancillería a través de un comunicado dijo que no ha realizado gestión alguna relacionada con ‘Fito’, ni interna, ni ante autoridades ecuatorianas, ni ante ningún otro gobierno.

“El pasado 9 de junio, a través de la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco, “se recibió una supuesta comunicación atribuida al señor ‘Fito’, en la que se solicitaba la intermediación del Estado colombiano como garante de una eventual entrega, con el fin de evitar su extradición a Estados Unidos”, se lee en el documento.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la autenticidad de la carta no ha sido comprobada y que no se ha remitido ninguna comunicación oficial.