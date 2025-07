Puerto Colombia retira apelación para revertir suspensión del cobro de valorización en la Vía al Mar

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, anunció este martes el retiro inmediato del recurso de apelación que había sido interpuesto ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para revertir la suspensión del cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. Además, ordenó revocar el poder otorgado al funcionario que representaba al municipio en dicho proceso judicial.

“El rechazo a cualquier postura que afecte o trunque el desarrollo económico y el progreso social de Puerto Colombia es total”, afirmó el mandatario, quien dejó claro que la línea jurídica adoptada en ese recurso no refleja su posición como alcalde ni la del gobierno municipal.

Asimismo, Cedeño fue enfático al reiterar que la actuación del apoderado no cuenta con su respaldo ni corresponde al interés general de la comunidad. “Hemos sido defensores permanentes en los procesos que intentan afectar el desarrollo de Puerto Colombia y el departamento del Atlántico, es por esto que reitero nuevamente nuestra posición de rechazo”, argumentó.

El alcalde concluyó informando que ya se han tomado los correctivos necesarios para dejar clara su postura frente a la propuesta del Gobierno Nacional: “Hemos radicado el desistimiento y reiteramos que el cobro que se intentó implementar es injusto desde cualquier punto de vista”.

¿Qué dice la comunidad?

Minutos antes del anuncio oficial, la comunidad de Puerto Colombia ya había expresado su inconformidad tras conocerse que la Alcaldía había interpuesto un recurso para revertir la suspensión del cobro. La acción fue presentada por el abogado Miguel de Jesús Medina Gómez, en nombre de Zakira Orellano Marimón, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio.

En dicho recurso, Medina defendió la legalidad de la Contribución Nacional de Valorización, argumentando que los predios beneficiados por las obras debían asumir su costo, salvo que demostraran lo contrario.

Esta postura reavivó el malestar entre los porteños, quienes desde hace meses vienen rechazando el cobro, al considerar que no han recibido beneficios reales por las obras en cuestión.

Alberto Cianci, líder comunitario del sector de Villa Campestre, fue uno de los primeros en reaccionar. “No vamos a pagar por algo que no hemos recibido. No han llegado recibos, pero si llegan, la comunidad no los aceptará”, advirtió.