Mujer denuncia violento asalto dentro de su vivienda en Los Patios, Norte de Santander

Norte de Santander.

Sofía Osorio, residente de Los Patios, Norte de Santander, denunció haber sido víctima de un violento asalto en su propia vivienda, un ataque que, según su testimonio, fue planeado por un abogado de Cúcuta, miembro de un importante bufete de la ciudad.

La joven aseguró que, tras su denuncia pública en redes sociales, surgieron más mujeres que afirmaron haber pasado por situaciones similares con el mismo profesional.

“Él me insistió durante todo el día para que nos viéramos. Llegó a mi casa a las 11:40 de la noche del miércoles. Lo conocía desde 2023, pero jamás sospeché lo que me iba a hacer”, relató Sofía en entrevista con Caracol Radio.

El abogado, quien llegó en motocicleta, le pidió abrir la puerta para poder guardar su vehículo. Pero minutos después, dos hombres ingresaron de manera violenta, golpearon a la víctima y la sometieron, mientras el hombre permaneció al margen, facilitando el robo.

“Me jalaron el cabello, me golpearon, me amordazaron, me pusieron un trapo en la boca. Él no hizo nada para detenerlos, más bien les permitió todo”, explicó Sofía.

Los asaltantes se llevaron dos teléfonos celulares: un iPhone 14 Plus y un Samsung Galaxy. Sofía indicó que el abogado ya conocía la clave de su celular y teme que su información personal pueda ser filtrada.

“Él es el único responsable si algo llega a salir de mis datos privados. Me robó todo, incluida mi privacidad”, afirmó.

Tras el ataque, el abogado se marchó junto con los otros dos implicados. Según Sofía, no se volvió a comunicar con ella hasta que ella publicó la denuncia en redes sociales.

“Me escribió después de que hice la denuncia pública, pero no le respondí. Incluso dijo que no me conocía, algo que es completamente falso. Tengo conversaciones con él desde hace años”, comentó.

La denuncia fue presentada el viernes ante la Fiscalía, luego de que Sofía pasara todo un día en shock tras el incidente. “El jueves no pude ni salir de mi casa. Estaba paralizada. Mi familia me ayudó a denunciar”, señaló. Además, entregó pruebas como conversaciones, fotografías y registros del encuentro, y solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

Lo que comenzó como una denuncia aislada en redes sociales se transformó en una revelación alarmante: otras mujeres contactaron a Sofía, contando experiencias similares con el mismo abogado.

“Desde que hice pública la denuncia, muchas otras mujeres se han acercado a mí para contarme lo mismo. Esas mujeres están pasando por lo que yo viví”, dijo.

Este medio intentó contactar al bufete al que pertenece el abogado señalado, pero no se recibió respuesta.

Sofía confía en que las autoridades tomarán medidas rápidamente y expresó su esperanza de que su denuncia sirva para prevenir que más mujeres sufran situaciones similares.

“No quiero que esto le pase a nadie más. Es importante que las mujeres no se queden calladas y denuncien”, concluyó.