María José Marín fue elegida la mejor golfista universitaria de EE. UU.

Desde Nueva York, Colombia celebra un nuevo logro histórico en el deporte amateur internacional. María José Marín, atleta vallecaucana de la universidad de Arkansas, fue galardonada con el prestigioso premio Honda Sport en la disciplina de golf.

Este reconocimiento, que se otorga cada año a la mejor atleta de 12 disciplinas deportivas en Estados Unidos, convierte a María José en la primera colombiana en recibir este honor en su categoría.

“El reconocimiento me deja muy buenas sensaciones y me despierta, una sensación de felicidad extrema, ser reconocida como lo mejor de lo mejor en tu disciplina es increíble y más de todos los Estados Unidos, el deporte acá es una cosa extremadamente competitiva y me deja muy feliz, además de que esa felicidad se viene sumando a las cosas que han pasado en estos últimos meses, como lo fue la invitación al US Open, el ganar Nationals y bueno, ser First All American”.

El premio es el resultado de una temporada sobresaliente en la que Marín se coronó campeona nacional del torneo NCAA femenino, fue reconocida como First Team All-American, y finalizó el año como la jugadora número uno del ranking universitario de golf en EE. UU. Además, este año hizo historia al participar en el US Women’s Open, uno de los torneos profesionales más exigentes del mundo.

El calendario de María José Marín continúa cargado de retos. En julio, viajará a Francia para disputar el Amundi Evian Championship, uno de los majors del circuito profesional LPGA, tras recibir una invitación especial como jugadora amateur. Luego, en agosto, competirá en el US Women’s Amateur, uno de los torneos más prestigiosos del golf aficionado en Estados Unidos.

A esto se suma su participación en el Women’s Amateur Latin America, que se jugará en Tulum, México, y su regreso al circuito universitario con el equipo de Arkansas.

Con humildad y ambición, Marín concluyó: “Espero hacerlo de la mejor manera y si se puede un poquito mejor de lo que fue este año, pero muy emocionada con todo lo que está pasando”.