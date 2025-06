VIDEO: Paul Pogba rompe en llanto tras firmar contrato con el Mónaco, luego de 2 años de suspensión

Paul Pogba es oficialmente nuevo jugador del Mónaco. El volante de 32 años regresa a las canchas tras dos años de ausencia, luego de haber dado positivo por testosterona en un control antidoping realizado en agosto del 2023.

Pogba, campeón del mundo en Rusia 2018, firmó un contrato con el equipo del Principado de dos temporadas, hasta junio del 2027. "El centrocampista ha firmado un contrato de dos años y ahora está vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027“, anunció el club.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Pogba 🇫🇷



Le milieu de terrain s’engage pour 2 saisons et est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2027 🆕 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025

Las lágrimas de Paul Pogba

En un video publicado por el mismo Mónaco, se puede observar la emoción de Pogba, que tras firmar el contrato con su nuevo club, rompe en llanto, conmovido por su regreso a las canchas tras dos años ausente.

Paul Pogba había sido sancionado inicialmente con cuatro años de suspensión; sin embargo, se le redujo el castigo a la mitad. “Tengo el corazón roto. Me han quitado todo lo que he construido como profesional”, declaró en su momento el futbolista francés.

Trayectoria de Paul Pogba

Paul Pogba ha hecho su carrera en dos clubes de Europa, Manchester United y Juvents. En el club inglés estuvo inicialmente en la temporada 2011-2012 y posteriormente entre las temporadas 2016 y 2022; con Juventus militó entre 2012 y 2016, y 2022 y 2024.

Importancia de Cuadrado durante los momentos difíciles

Durante su tiempo juntos en la Juventus, Paul Pogba y Juan Guillermo Cuadrado construyeron una gran amistad juntos, tanto así que el mismo jugador francés reconoció en los últimos días la importancia del colombiano en su vida, a quien le agradeció el apoyo en los momentos difíciles y lo calificó como un “hermano”.

“Es una persona Top, es mi hermano, tiene un corazón muy grande, es un poco tímido, pero mira, cuando todas esas cosas pasaron en mi vida, fue esa persona la que me llamaba, más que todos, siempre, este ‘man’rezó por mí, me llamó un día y me dijo ‘quiero rezar por vos’ y empezó a rezar y todo y te juro que tenía lágrimas porque nunca ves esas cosas en el fútbol.Hay compañeros, pero no hay hermanos y a él lo llamo mi hermano porque lo siento así, es una persona que en mi vida siempre va a estar, en el fútbol y fuera de él”, declaró en una entrevista con ESPN.