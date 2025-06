80 años de la ONU, guerra Irán-Israel y primarias en Nueva York, ¿cómo cierra el mundo esta semana?

Panelistas analizaron el rol de Naciones Unidas bajo un escenario de guerra, el futuro del conflicto Israel-Irán ante eventuales negociaciones. Al final, una mirada al mensaje que se envía con las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York.

En Hora20 una mirada al mundo. Los 80 años de la Carta de Naciones Unidas, el balance del organismo, los retos y las dificultades que hoy enfrenta. Después, lo que deja la escalada entre Irán e Israel, la cumbre de la OTAN y el panorama para Oriente Medio. También el análisis a una polémica elección primaria en Nueva York. Por último, el panorama de América Latina.

Le puede interesar: Colombia sigue siendo principal productor de cocaína del mundo: según informe de la ONU

Lo que dicen los panelistas

Sebastián Bitar, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, PhD en relaciones Internacionales y consultor, apuntó que Naciones Unidas ha tenido logros gigantes en materia de paz y seguridad, “obviamente con problemas en mayoría de países que no son potencias y no hay poder de veto. Se ha necesitado trabajo de agencias más pequeñas como las misiones, ONU Mujeres, ONU drogas y delito, refugiados, aunque los retos son gigantescos”. Sobre las transformaciones, dijo que una reforma no acabará los conflictos, pero sí cree que es necesaria mayor participación de los Estados miembros en la que se refleje un cambio en las dinámicas de poder desde 1945 hasta hoy, “eso es necesario y es posible, pero no pensaría que el objetivo acá es lograr desarticular conflictos, cuando los Estados deben tomar decisiones los van a tomar existan las Naciones Unidad o no”.

Le puede interesar: ONU: António Guterres denuncia “ataques” a los fundamentos de la organización

Frente a lo que revela el panorama en Oriente Medio y la OTAN, dijo que la razón de este organismo es mantener a Europa en paz, pero sobre todo, mantener un Estados Unidos más seguro, “el escenario con Trump es diferente y ahora se busca es que Europa sea garante de su propia seguridad”.

Rafael Piñeros, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, recordó que la ONU se fundó para salvar al mundo del infierno, “la vara con la que se mide tiene que ser evolutiva, cambiante y reflejar dinámicas de un momento particular. Tenemos momento de esperanzas, de construcción, de desarrollo de múltiples programas; es un sistema complejo que implica más de 30 organizaciones especializadas y ese logro es fundamental”. De otro lado, dijo que da impresión de que la ONU no sirve para nada, “pero la base de construcción de política pública en lo local e internacional es obligación de los Estados, no de Naciones Unidas; no hay código de conducta para hacer bien cosas, es un apoyo y refleja las dificultades del multilateralismo y de dialogar con otros”. También insistió que la obligación inicial es de los Estados, pues cree que Naciones Unidas no llega a resolver lo que no logran los países.

Frente a la guerra en Irán, dijo que al República Islámica estaba cumpliendo con el acuerdo de 2015, pero recuerda que la llegada de Trump genera inestabilidad y desajusta el acuerdo hasta que lo rompe en 2018, “ahora entonces dicen que no les creen porque les dicen mentiras porque cuando cumple son los otros los que no levantan sanciones e imponen dificultades”.

Le puede interesar: El mercado global de la cocaína marca otro récord con aumento de cultivos en Colombia, según la ONU

Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales y columnista El País. Autor del ensayo ‘La era de la revancha’ de la editorial Anagrama, señaló que indiscutiblemente se deben hacer adaptaciones y cambios a la galaxia que es Naciones Unidas, como los cambios al Consejo de Seguridad para que se reflejen los equilibrios del mundo actual, “pero pienso en ámbitos específicos del mundo contemporáneo. Por ejemplo, IA o el uso del espacio, por ejemplo, en el espacio hay un tratado que establece normas al respecto, pero es un instrumento obsoleto, es fundamental poder cooperar en esa sede para establecer normas comunes”. Recordó que en el pasado la ONU alumbró con documentos como la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y que hoy es cuestionada por países como China y Rusia que dicen no estar de acuerdo con los derechos humanos.

Frente al caso de Irán, dijo que pensar en una relativa estabilización del tema nuclear iraní tras los bombardeos de Trump es ingenuo, “al interior del régimen de fortalecieron voces para avanzar en conseguir la bomba como única herramienta para tener garantías en entorno de inferioridad en lo militar y el debilitamiento y caída de “proxys” como Hamás y Hezbolá; no quiero decir que ganarán el debate, pero sí creo que se fortalecen”.

Emiliano García Coso, analista geopolítico y profesor Agregado de Derecho Internacional de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, apuntó que figuras como Netanyahu y Trump son un serio peligro para la ONU porque se busca desmontar el sistema creado en el multilateralismo, “lo que hacen es que pierda legitimación porque los Estados deben obedecer principios y lo incumplen, como no hay sanciones efectivas pues se encuentran con carta libre para hacer lo que quieran como se demuestra en el caso Palestina, Trump y Ucrania que es derrumbar sistema multilateral”.

En cuanto a la realidad de Oriente Medio, dijo que el régimen de los Ayatolás y la Guardia Revolucionaria tienen una posición de fuerza que se demostró con el bombardeo en Qatar, “la cuestión en el fondo es volver a el acuerdo de Obama en 2015 de supervisión del programa nuclear. Trump fue el que se salió y ahí había un protocolo de seguimiento al enriquecimiento de uranio y evitar programa nuclear”. Sin embargo, dijo que sí se llegará a una negociación tras el bombardeo de Estados Unidos, “creo que se volverá a una senda negociadora y Qatar intenta ponerse como mediador para dar uranio en términos civiles a Irán”.