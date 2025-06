VIDEO| Policía abre investigación a uniformados por agresión a jóvenes en Fusagasugá

Bogotá D.C

En un video grabado por uno de los jóvenes quedó registrado el momento de en el que policías agreden verbalmente a unos jóvenes en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca .

Los hechos se habrían presentado en el parque municipal Max Aya en la noche del pasado 21 de junio.

Los policías estarían en pleno procedimiento de registro y control a un grupo de jóvenes que se encontraban en ese lugar. Pero lo que generó controversia fueron los insultos de los uniformados hacia los jóvenes.

“Si hay cámaras me importa un culo, somos virales en video”, se escucha en el video mientras le piden la cédula a los jóvenes.

“A mí me vale mierda que haya cámara si me graba, eso me vale chimba y media, listo viejo, que me metan videos en Facebook, me vale mierda, TikTok, me vale 3 hectáreas de mierda, canales de este hijo de puta pueblo, me vale mierda, así de sencillo”, dijo otro de los policías.

¿Qué respondieron las autoridades?

La Policía de Cundinamarca rechazó el comportamiento de los uniformados que precisaron eran integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

“Una vez se tuvo conocimiento, la Policía Nacional dispuso la apertura de una investigación disciplinaria , con el fin de esclarecer plenamente los hechos, determinar posibles responsabilidades individuales y tomar las medidas correspondientes”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, la alcaldía de Fusagasugá indicó que hará seguimiento a este caso para que haya una sanción a quien corresponda.