Reto Elecciones 2026: Susana Muhamad entra a la carrera presidencial

Cuando lleguemos a la Presidencia, no nos vamos a arrodillar ante los criminales.

Desde Norte de Santander les decimos:

No se tomarán el Catatumbo.

No se tomarán Ocaña.

No se tomarán Cúcuta.

Aquí manda la ciudadanía, con el respaldo de la Fuerza Pública. 🇨🇴