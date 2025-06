“Hasta allá vamos a llegar”: Nairo Quintana descarta su retiro durante lanzamiento del Gran Fondo

Paipa

En medio de la inauguración del Gran Fondo Nairo Quintana 2025, que recorrerá varios municipios del departamento de Boyacá, el ciclista boyacense envió un mensaje a su tierra y dejó claro que no se retirará del ciclismo profesional por ahora.

“Realmente yo digo que el paraíso de uno es donde uno nace. Pueden haber cosas diferentes, lugares muy lindos, pero nosotros somos de aquí, es nuestra esencia. La comida, la cultura y nuestras raíces son fundamentales. Siempre seremos de aquí y siempre me siento muy feliz cuando estoy en mi tierra”, expresó Quintana entre aplausos.

El Gran Fondo, que en esta edición pasará por rutas emblemáticas del centro y oriente de Boyacá, fue también el escenario para que el excampeón del Giro de Italia y la Vuelta a España reflexionara sobre su carrera y su compromiso con los jóvenes. “Pedaleamos fuerte por darle alegría a nuestra gente, pedaleamos por nuestros jóvenes. Todos los jóvenes tenemos pruebas difíciles, pero también tenemos la fuerza para superarlas. Yo sigo adelante, no pasa nada. Si me caigo, me levanto”.

Sobre su retiro, Nairo fue enfático: “Yo nunca he dicho que me voy a retirar. Voy a seguir pedaleando. Más adelante pensaré, como cuando mi mamá me decía: ‘hijo, tiene que ordeñar bien la vaca, no la deje a mitad de ordeñar, tiene que ordeñarla hasta que le dé leche’. Y hasta allá vamos a llegar”.