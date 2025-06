Bolívar, un departamento que está de moda: gobernador Yamil Arana en 6AM

Yamil Arana Padauí, Gobernador de Bolívar, dialogó en 6 AM con Gustavo Gómez, sobre las principales apuestas de un departamento que hoy se proyecta como una imagen de Colombia en el mundo, a través de la promoción turística y el desarrollo de proyectos que permitan cautivar visitantes.

Para el mandatario de 34 años, y uno de los más jóvenes del país, los gobernantes no pueden quedarse en la queja por no tener buena comunicación con el Gobierno Nacional, y por el contrario, destacó que se deben impulsar las inversiones con recursos propios, mientras se logra la inversión del estado.

Por ejemplo, Arana, habló de problemas que muchas veces no necesitan ni siquiera recursos; que solo con gestión pueden llevarle soluciones a los territorios, como es el caso del acueducto en el municipio de Turbana, donde un trámite con Afinia, permitirá suministrar el preciado líquido más de 15 horas al día para sus lugareños.

Así mismo, el gobernador celebró la sanción de una ley que permitirá usar los dineros del FONPET, para inversión social, y destacó que Colombia debe ir acabando con el centralismo que obliga a pasar todos los trámites siempre por Bogotá.

“Nosotros necesitamos permiso para todo”

“Yo quiero construir el hospital más grande, más hermoso, y con mejor atención que tenga el Caribe Colombiano en los Montes de María; una región olvidada, golpeada por la violencia, y tengo los recursos, pero no he contado con el aval del Ministerio de Salud. Ocurre que hay una tramitología, y no nos delegan esa responsabilidad a nosotros. Curiosamente para construir un puente de 500 metros, que también es una gran obra, no necesitamos permisos del Ministerio de Transporte”, declaró el mandatario.

Agregó el jefe del Gobierno departamental que destinos como Mompox o el recorrido en crucero por el río Magdalena, hacen de Bolívar un territorio para tener en cuenta al momento de realizar un plan turístico.

Entre tanto, también se refirió a la necesidad de seguir conversando alrededor de políticas públicas y ser escuchado a nivel nacional, por eso anunció que participará en la Ruta Regiones 2025 promovida por Prisa Media.