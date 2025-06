Once exmilitares pedirán perdón público por “falsos positivos” contra habitantes de calle en Cali

La Universidad Santiago de Cali será escenario este jueves 25 de junio, a partir de las 8 de la mañana, de la comparecencia de once ex militares que pertenecieron al Batallón de Infantería No.7 general José Hilario López, que reconocerán su responsabilidad y pedirán perdón público por adelantan “falsos positivos”.

La Audiencia de medidas de contribución a la restauración que adelantará la Justicia Especial para la Paz, JEP, que se llevará a cabo en el Salón 2110 del auditorio de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, se busca contribuir a la restauración de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

En esta Audiencia, que será presidida por la subsala Primera de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, no solo comparecerán los once ex militares como máximos responsables, sino también quien fuera el comandante de dicha unidad, quienes reconocen su responsabilidad y pedirán perdón público como medidas para contribuir a la restauración de tres víctimas de Cali, que fueron trasladadas hasta Popayán, en el departamento del Cauca, donde fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Igualmente, los once exmilitares participarán en una eucaristía y en una jornada de atención a población en situación de calle como medidas para contribuir a la restauración de tres víctimas que pertenecían a esta población vulnerable en Cali, en un acto que se llevará a cabo en la Parroquia Jesús Obrero, barrio Obrero.