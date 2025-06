“No hay una conversación directa con el presidente”: Juvenal Díaz, gobernador de Santander

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, en su más reciente intervención, dentro del 27 Congreso Andesco Servicios Públicos TIC Y TV Reactivando Colombia, detalló que no tiene una comunicación directa con el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Yo creo que por primera vez en muchos años, uno no habla como gobernador con el presidente de la República cuando va a las regiones, no hay una conversación de departamento, no hay una conversación de problemas”, agrega Díaz.

Además, menciona si no sabe, si a los gobernadores de los 32 departamento les sucede lo mismo, “Con los ministros tenemos interlocución, pero con el presidente no hablamos”, detalló el gobernador de los santandereanos.

También, habló sobre la tasa de seguridad que desea implementar en el departamento, ya que aún no han llegado los recursos de FONSECON, el Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia, solicitados desde hace un año. Juvenal destaca que con este impuesto o tasa para la seguridad, cobrado en el recibo de la luz se quiere adquirir recursos para movilidad, seguridad y tecnología.