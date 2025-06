“Las leyes no pueden ser para bajar tarifas”: Andesco sobre proyecto de energía del Gobierno

En el marco del Congreso de Andesco, el presidente de la asociación, Camilo Sánchez, expresó su preocupación por la falta de presupuesto para los subsidios de energía y gas en 2025, así como por el proyecto de ley del Gobierno Nacional para reducir las tarifas de energía en el país.

Sánchez advirtió que, si no se asignan los recursos necesarios para los subsidios, el país podría enfrentar un “apagón financiero” en noviembre.

“Si nosotros no hubiéramos exigido que pagaran los subsidios y la Contraloría y la Procuraduría no hubieran dado el mensaje de advertencia se hubiera parado este país. Hoy tenemos que agradecer que pagaron los subsidios, pero el problema es que no tenemos presupuesto para lo que viene este 2025. Son más de 4 billones de pesos”, dijo.

Señaló que actualmente se requieren 400 mil millones de pesos mensuales para cubrir los subsidios de energía y gas, y que no existe una partida presupuestaria para este fin en lo que queda de 2025.

En la misma línea, el presidente de Andesco criticó el proyecto de ley para reducir las tarifas argumentando que está mal diseñado y que las leyes no son para bajar tarifas. Según Sánchez, la ley 142 y 143 ya establecen un marco para incentivar la eficiencia en el sector.

Noticia en desarrollo