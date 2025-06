Están tumbando en Ibagué con supuestos permisos para el uso del espacio público

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en engaños de personas inescrupulosas que están cobrando por gestionar permisos de uso del espacio público durante el 51 Festival Folclórico Colombiano.

El proceso oficial cerró el pasado 6 de junio, y no existen intermediarios autorizados ni cobros adicionales al valor establecido por el aprovechamiento dijo Espín.

“No se deje engañar, no se deje estafar. Los trámites se cerraron el 6 de junio, no se están recibiendo más documentos. Además, son personales, no existen tramitadores ni personas autorizadas para hacer cobros adicionales”, manifestó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Ciudadano denuncia haber sido tumbado por falso funcionario

La advertencia surge luego de conocerse casos de ciudadanos estafados. Tal es el caso de Carlos Eduardo Suárez, quien denunció haber sido víctima de un falso gestor que le cobró $600.000 con la promesa de entregarle un permiso para vender en las festividades.

“Creí que era un funcionario. Me dijo que me conseguiría el espacio sin hacer filas. Hoy sé que fue una mentira. Perdí mi dinero y quedé por fuera del Festival”, expresó el afectado.

Desde la Administración se recuerda que ya fueron entregados más de 550 permisos oficiales a comerciantes que cumplieron con los requisitos y el proceso legal dentro del plazo estipulado.

“Rechazamos cualquier intento de suplantación y reiteramos que toda la información oficial se publica en nuestros canales institucionales. Invitamos a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad”, puntualizó el Secretario.