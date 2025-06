Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 26 de junio de 2025 44:25 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la confirmación de partidos amistosos de la Selección Colombia. Juan Felipe dijo: “Italia es una posibilidad que se está trabajando para alguna fecha FIFA, pero eso no es algo sencillo. Me parece que a la gente no le gusta lo de México, pero Canadá es un rival interesante”. Sobre el tema César agregó: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia está buscando un rival europeo y están haciendo toda la gestión. Pero como usted dice, eso no es algo sencillo”.

