“El Metro no es político, es de los ciudadanos”: Galán hace un llamado a defender el proyecto

Colombia

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo una reflexión sobre el Metro de Bogotá e invitó a la ciudadanía a respaldar el proyecto como una apuesta colectiva para transformar la ciudad. Aseguró que no se trata de una obra de gobierno ni de partidos, sino de una iniciativa construida con los impuestos de los bogotanos.

“Este proyecto no le pertenece a un alcalde, o a una administración. Es un proyecto de la ciudad, de los bogotanos y las bogotanas. Son sus impuestos, es la apuesta por cambiar la vida de los bogotanos”, expresó el mandatario.

Una invitación a la unidad ciudadana

Durante su pronunciamiento, Galán reconoció que en ocasiones ha reaccionado con molestia ante quienes han querido frenar el avance del metro. Sin embargo, dijo que es momento de superar las confrontaciones.

“Yo mismo debo confesar que he sentido la necesidad de contestar a veces inclusive con rabia a quienes han tratado de sabotear el metro. Eso me ha llevado a decir cosas como que este no es de cartón, que este sí es real”, afirmó.

Pese a ello, enfatizó en la necesidad de construir consenso:

“Creo que llegó la hora de dejar atrás esas disputas, de unirnos como ciudad y como sociedad. Estamos teniendo la capacidad conjunta de sacar adelante un proyecto que llevamos más de 80 años esperando”.

El alcalde reiteró que el sistema metro no será exclusivo de ningún sector político o ideológico. Por el contrario, su función será servir a todos los habitantes de la capital, sin distinción.

“En ese metro, juridistas, petristas, progresistas, liberales, conservadores, apolíticos, quienes no creen en ninguna política… todos van a poder montarlo”, dijo.

Galán también propuso construir una cultura ciudadana que garantice el buen funcionamiento y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

“Llegó el momento de generar una cultura de protección de este sistema, para que cumpla las expectativas de cambiarnos la vida, de conectar a esta ciudad y de garantizar el acceso de muchos habitantes que tienen dificultades para desplazarse”.