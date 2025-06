Asocodis pide al Gobierno apropiar recursos para el pago de subsidios de energía de 2025

Cartagena

En el marco del congreso de Andesco en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, hizo un llamado al Gobierno Nacional a apropiar los recursos para el pago de la deuda de los subsidios de energía correspondientes al año 2025.

Aunque el líder gremial reconoció el esfuerzo del Gobierno de pagar los subsidios de la vigencia anterior (2024), insistió en la necesidad de adicionar ese presupuesto, teniendo en cuenta que solo hay recursos para financiar los tres primeros meses del año.

Según Manzur, si no se cancelan los recursos correspondientes a los subsidios de energía la deuda a final de año podría ascender a los 2.7 billones de pesos, lo que llevaría a las empresas del sector eléctrico a una “situación mucho más crítica”.

“El presupuesto del 2025 está desfinanciado solamente hay recursos para el sector eléctrico para financiar 3 meses del año. No hay recursos para 9 meses del año del 2025, lo que representa un presupuesto deficitario de 2.7 millones de pesos. A mayo, las empresas han entregado 1.5 billones de pesos en sus Y ya junio que está por cerrar prácticamente esta semana las empresas habrían entregado 1.8 billones de pesos. Es importante que el gobierno apropie, adicione el presupuesto del 2025 para que haya no haya ninguna dificultad, porque si no hay más recursos a finales del año vamos a estar en una situación mucho más crítica”, expresó.

Asocodis también invitó al Gobierno a presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República las necesidades de los recursos para el sector eléctrico de la vigencia 2026.

“A su vez nosotros le enviamos al Gobierno Nacional para que presenten el proyecto de ley ante el Congreso el próximo 20 de julio para la vigencia fiscal del 2026, las necesidades de recursos de ese año pues son 3.7 billones de pesos que se requieren para el 2026 más 2.7 billones del presupuesto 2025 que está deficitario, estamos hablando que entre el 2025 y el 2026 se requerirían cerca de 6.4 billones de pesos”, puntualizó.