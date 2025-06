Se fugaron 13 jóvenes del Centro de Reeducación Marceliano Ossa de Pereira

Los 13 jóvenes, que ya son mayores de edad y que se encuentran en un patio especial del centro de Reeducación para Menores, Marceliano Ossa, intimidaron a dos tutores para quitarles las llaves y salir de las instalaciones.

Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, son los mismos jóvenes que en el mes de marzo también se fugaron y fueron aprehendidos días después.

“Tres de los jóvenes ya mayores de edad que en su momento fueron recluidos en el centro de formación siendo menores de edad, pero estando allí ya cumplieron la mayoría de edad, están en un patio especial, cogieron a dos de los quienes prestan el servicio de tutores o monitores allí, hicieron uso de la fuerza, pues no los hirieron grave, pero sí los intimidaron con armas contraposantes y les quitaron las llaves y se fugaron de allí. En este momento hay fugadas 13 personas, todos ellos pues fueron los mismos que la vez pasada también se fugaron, esta vez no causaron destrozos en los talleres, pero en este momento también la policía está tratando de volver a capturar a estos jóvenes que lo más seguro es que están por los lados de Cerritos”. dijo el secretario.

Un juzgado exhortó al Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental, a que se realice un estudio de viabilidad mediante el cual se adopten las medidas para garantizar la seguridad y/o fortalecer las instalaciones externas del Centro de Reeducación, sin embargo hasta el momento, esto es letra muerta.

“Saben que hacer cualquier proceso de contratación en el Estado no es fácil, pero estamos allí hablando con la autora María Nidia del ICBF y con el operador que es, el operador que tiene el ICBF para coordinar cómo podemos revisar ese tema y fortalecer la seguridad en ese centro. Nosotros, yo personalmente tengo que hablar con el director de infraestructura, pero no tengo informe de esa obra, no la tengo todavía”, agregó el funcionario.

Cabe recordar, que el pasado 28 de marzo alrededor de 20 jóvenes se fugaron de este mismo centro de formación; a raíz de esta situación el gobernador, Juan Diego Patiño, quien participó del segundo Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, manifestó que solicitaría presencia de la Policía en las afueras del Creeme y que había alrededor de 100 millones de pesos para invertir en este centro.