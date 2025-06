¿Qué dicen sobrevivientes de accidente de puente Helicoidal en el Quindío a un mes de la tragedia?

Armenia

Ya se cumplió un mes del accidente en el puente Helicoidal en el sentido Alto de la Línea- Calarcá en el Quindío donde fallecieron estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt y los sobrevivientes detallan como ha sido el proceso para retornar a la normalidad.

Uno de ellos es Juan Camilo Trejos de tercer semestre del programa de Ingeniería Civil quien reconoció que ha sido complejo ir adaptándose a la realidad por lo difícil que fue vivir el trágico hecho y ser testigo de la pérdida de sus compañeros de estudio.

Reconoció que no había sido consiente de la magnitud de lo sucedido y por eso actualmente recibe atención psicológica para sobrellevar todo el dolor emocional que dejó el accidente.

“Pienso que no ha sido fácil porque no entendía no entendía la magnitud de todo esto, he estado en acompañamiento psicológico y pues bueno, he estado también con el acompañante de la familia y de las personas que han estado al lado mío apoyándome emocionalmente, entonces no ha sido fácil", manifestó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

También considera el apoyo de su familia ha sido clave para lograr regresar a su cotidianidad, a pesar de que en ocasiones se llena de mucha tristeza y vuelven los recuerdos de ese fatídico sábado 24 de mayo donde una salida académica marcó su vida para siempre.

“Gracias a Dios estoy bien físicamente, emocionalmente pues estoy en acompañamiento pues psicológico y no, no he pensado en demanda y creo que con eso con eso voy a poder estar bien. Ya los familiares de las personas que fallecieron creo que ellos sí entrarán en el un proceso con alguna entidad ante todo esto y hay que resaltar que la universidad nos ha dado un apoyo emocionalmente muy importante", puntualizó.

Gobernador del Quindío

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis fue claro que es importante tomar medidas contundentes para evitar que hechos tan lamentables vuelvan a registrarse en los corredores viales de la jurisdicción del Quindío.

Recordó que a un mes solicitaron una reunión con todos los entes involucrados en el proceso con el fin de solicitar acciones como fue el cambio de sentido del tramo que técnicamente no se pudo y la otra petición tenía que ver con implementar rampas de frenado para prevenir siniestros viales.

“Era un llamado que nos colocáramos en los zapatos de esos papás que perdieron a sus hijos, que es increíble que pueda pasar otro accidente y nosotros no tomemos unas acciones inmediatas, empezamos a mirar unas rampas de frenado, unos policías o unos elementos acostados allí y bueno, ahí estamos haciéndole seguimiento", resaltó.

Dijo que es un llamado que surge de ponerse en el lugar de los familiares que perdieron a sus hijos, hermanos y seres queridos en el trágico accidente.

Añadió que le solicitó a la secretaría de Educación departamental que oficiará a todos los alcaldes y universidades para que tengan todos los documentos en regla respecto al transporte escolar.

A propósito, la universidad Alexander Von Humboldt de la ciudad llevó a cabo un evento denominado ‘Homenaje a la vida’ donde participaron familiares de las víctimas, sobrevivientes y la comunidad educativa.