Polémica en el Quindío por la filtración de chats de WhatsApp entre funcionarios de la Gobernación

Armenia

Todo tipo de reacciones ha generado la filtración de una aparente conversación entre el exsecretario de familia y actual asesor de despacho, Jorge Zapata y el director de asuntos jurídicos Juan Pablo Téllez donde reflejan la preocupación por los incumplimientos del gobernador a compromisos políticos adquiridos para las próximas elecciones legislativas.

Incluso en las capturas de pantalla de los chats que ya circulan en redes sociales se evidencia al parecer la deslealtad del gobernador Juan Miguel Galvis con exfuncionarios.

Precisamente el mandatario local se ha referido a la situación y ha sido claro que quien no desee estar en su administración debería renunciar porque los funcionarios deben darse a la gente.

“Hombre, yo no sé, yo a veces soy consciente que porque uno piensa diferente pueden tener enemistades. Yo lo único que estoy haciendo aquí es que hoy mis funcionarios tienen que darse es a la gente. Si no les gusta, pues que renuncie porque para mí lo primordial es que este gobierno tiene que salir a la calle a hablar con la gente", señaló.

Agregó: “De pronto estos funcionarios quisieron en su chat o en sus comentarios hablar cosas respeto cada pensamiento de cada ser humano, pero sí no comparto de que nosotros no estemos ahí con las comunidades. Nosotros tenemos que seguir trabajando y en mis consejos de gobierno siempre se lo he dicho. Yo no quiero aquí secretarios que estén encerrados en una oficina. Yo no quiero aquí funcionarios que estén encerrados en una oficina“.

Además, dijo que en un consejo de gobierno reciente solicitó informe a cada una de las secretarías y por eso pidió la renuncia a todos ya que le apuestan a un cambio en el gabinete.

“Yo quiero contarles que el lunes pasado hice Consejo de Gobierno y empecé a preguntar tarea por tarea de qué se había pasado, cómo estaba los proyectos de ordenanza, qué estaba pasando con esto y siempre me han venido dilatando y dilatando y hasta que se llenó la taza. Yo le pedí a todos mis funcionarios, a todo el gabinete, a los directores, jefaturas, la renuncia", destacó.

Señaló que la prioridad es la comunidad, estar en los territorios por eso no aceptará a quien no esté en su mismo sentir.

“Creo que hoy deberíamos hacer un cambio y ese cambio tiene que darse para que los que un día no sepan que hoy voy a colocar gente que tenga algo muy similar a lo que yo tengo y es carisma y atención con la gente“, indicó.

También el gobernador criticó a los contratistas porque considera hay algunos que ni siquiera desean trabajar y aspirar a ganarse el suelo desconociendo las necesidades de las veredas.