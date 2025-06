¿Juanfer Quintero regresa al Junior de Barranquilla? Esto se sabe

Juan Fernando Quintero es un futbolista que, en su mayoría, cuando que se abre el mercado de traspasos suena para cambiar de equipo. El volante antioqueño tiene contrato vigente con el América de Cali hasta diciembre de 2027, pero en los últimos días ha habido revuelo por su posible salida, ante las supuestas deudas que tendrían con el jugador.

Debido a las especulaciones, Quintero aseguró en sus redes sociales que cuando decida irse del conjunto Escarlata, lo informará. Asimismo, manifestó que si cada 6 meses analiza su futuro lo hace porque es competitivo y busca lo mejor para él.

Lo que se sabe del regreso de Quintero al Junior

En el programa Balón Dividido, de ESPN, la periodista Melissa Martínez informó que el máximo accionista del equipo, Fuad Char, busca llevar de regreso a Quintero, pues el futbolista ya tuvo un paso de seis meses en el primer semestre del 2023.

Fuad Char escogió a Alfredo Arias como DT de Junior por consejo de la Inteligencia Artificial

“Fuad Char volvió a preguntar por Quintero. Ante los problemas que se conocen de Juan Fernando Quintero, Char volvió a decir que necesita hablar con Quintero. Que estaba buscando un ‘10’”, contó.

Si bien de momento se trata de una posibilidad, Junior buscaría un 10 de jerarquía y Quintero tampoco le cerraría las puertas a esta opción. En su momento, Quintero aseguró que le gustaría regresar para tener una revancha, ya que en su paso por la institución, no le fue muy bien, pues apenas jugó 6 partidos y marcó un gol. Acarreó con una lesión y no tuvo una buena relación con el entonces entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Luis Muriel, otro que suena para el Junior

El nombre de Luis Muriel también suele relacionarse con el Junior, pues es hincha de la institución y realizó categorías menores, pero nunca jugó como profesional. Ha manifestado en varias oportunidades que le gustaría en algún momento hacer parte del equipo, incluso confesó que antes de fichar por Orlando City tuvo algún contacto.

“No lo descarto. De aquí a allá no sé qué pueda pasar. Para mí, es un sueño. No quiero decir que dentro de seis meses se vaya a dar. Después hay muchos factores. Antes de venir a Orlando, hablé con alguien del Junior.Yo quedaba libre y les dije: ‘No te quiero mentir, tampoco te voy a exigir una cosa loca, pero cómo le digo a mi esposa que tengo este contrato acá y que no vayamos para Barranquilla’”, manifestó en una entrevista a finales de octubre de 2024.

Alfredo Arias llegó con todo a Barranquilla: “Vengo a ganarles a todos y a ser campeón”

Ahora lo que se conoce, es que si bien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, Junior estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico por el fichaje del delantero de 34 años. La periodista Melissa Martínez, contó que Fuad Char habló con el representante del futbolista y le manifestó la intención, pero le respondió que tenía contrato vigente y que su salario era cerca a los 2 millones de dólares anuales.

No obstante, no está cerrada la posibilidad, pues en Junior analizarían la situación, ya que el dinero que tenían presupuestado para la remodelación del estadio se podría destinar para una contratación de esa magnitud.