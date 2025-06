¡Descuentos de hasta el 70%!: Megaprima 2025, dónde comprar y qué promociones hay

Respaldada y estipulada en el artículo 306 del “Código Sustantivo del Trabajo”, la Prima es un derecho adquirido de los trabajadores colombianos, el cual les reconoce un mes de salario por cada año de trabajo. El pago se hace en dos tiempos durante el año, el primero el mes de junio y el segundo los primeros 20 días de diciembre.

El primer desembolso está muy cerca, y con él la intriga de millones de colombianos: ¿Cómo sacarle el mayor provecho? Las posibilidades son muchas, pero no todas son beneficiosas para su economía, pues este dinero puede ser malgastado.

Según una encuesta realzada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tan solo el 56,1% de los colombianos realiza un presupuesto mensual y en una escala del 1 al 10 el promedio en conocimientos de educación financiera es de 4,4.

No se trata de no gastarlo, sino de hacerlo inteligentemente, como por ejemplo invertirlo en productos financieros o ahórralo para comparar ese bien que tanto anhela. Además, durante el año varias empresas realizan promociones que no solo hacen más accesible los productos, sino que también le permiten ahorrarse una buena cantidad de dinero. Este es el caso de la Megaprima.

Megaprima 2025: Fechas, almacenes y promociones

Esta promoción es bastante famosa en el país, pues se implementa desde hace 15 años y ha ahorrado millones al bolsillo de miles de colombianos. Este año los descuentos alcanzan cifras inigualables, algunos de ellos son:

70% en la segunda unidad de productos de mercado tales como: Arroz, aceite, huevos, etc.

70% en la segunda unidad de productos de aseo para el hogar, personal, de mascotas y cosméticos.

25% de descuento en productos cárnicos de res y cerdo

25% de descuento en frutas, verduras y delicatessen

50% en pescados congelados y carnes frías

40% en ropa de diseñador (referencias seleccionadas)

40% en televisores

25% en neveras y lavadoras

30% en juguetería

También debemos mencionar que esta edición se extiende a más cadenas de supermercados que cualquier otro año. Son:

Carulla

Éxito

Surtimax

Super Inter

Surtimayorista

La fecha de inicio será del 27 de junio al 17 de julio, sin embargo, debido a que las demandas suelen ser muy altas, el 25 y 26 de junio, a través de los canales digitales, usted tendrá la posibilidad de acceder a la “preventa”. Las apps y canales habilitados son:

Carulla.com o App Carulla

Éxito.com o App Éxito