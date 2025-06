Contralor advirtió “tijeretazo presupuestal” de más de $152 mil millones al Ejército Nacional

Cartagena

En el marco del congreso de Andesco en Cartagena, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió los efectos negativos derivados del aplazamiento de $428.436 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación correspondientes al Sector Defensa, en aplicación del Decreto 0069 de 2025, “Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025”.

Para el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, esta decisión, si bien se inscribe dentro de una estrategia de ajuste fiscal, ha generado una afectación crítica y desproporcionada a la operatividad de las Fuerzas Pública, en contravía de la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad territorial.

Según el jefe del órgano de control, la reducción de $152.805 millones al Ejército Nacional compromete gravemente funciones esenciales tales como el sostenimiento de unidades desplegadas en el territorio, la operación y mantenimiento de aeronaves y equipos estratégicos, el desarrollo de inteligencia militar, el pago de servicios básicos que garantizan la funcionalidad de las unidades operativas y la implementación de los programas de gratuidad en escuelas de formación.

“Estas limitaciones ponen en riesgo inmediato la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas reales a la seguridad nacional, particularmente en regiones donde la presencia institucional es indispensable para la estabilidad del país”, advirtió el Contralor General de la República.

A esto se suma el impacto estructural en el relevo generacional del pie de fuerza, situación que podría dejar al país expuesto a un progresivo debilitamiento de sus capacidades defensivas, indicó.

“No se puede debilitar la defensa y seguridad nacional. Desde la Contraloría General hemos reiterado la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal responsable, a través de una ejecución presupuestal eficiente, transparente y con criterios de priorización. No obstante, advertimos que la sostenibilidad fiscal no puede construirse a costa de debilitar funciones esenciales del Estado, como lo es la defensa y seguridad nacional”, dijo el Contralor Rodríguez Becerra.

El jefe del órgano de control hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, proceda al descongelamiento inmediato de los recursos asignados al Sector Defensa.