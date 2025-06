Presidente de Andesco advierte riesgo de “apagón financiero” para noviembre por no pago de subsidios

Cartagena

En el marco del congreso de Andesco que inició en Cartagena, el presidente del gremio, Camilo Sánchez, advirtió que el país podría enfrentar un “apagón financiero” para el mes de noviembre a raíz del no pago de los subsidios de energía eléctrica y gas correspondientes a la vigencia actual.

En su discurso, Sánchez agradeció al ministro de Minas, Edwin Palma, el giro de 2.5 billones de pesos de los subsidios del año anterior, sin embargo, explicó que ese pago se hizo con el presupuesto de este año. Ante esa situación, líder gremial instó a solucionar los recursos correspondientes a la deuda de la vigencia actual, teniendo en cuenta que mes a mes va aumentando considerablemente.

Según el presidente de Andesco, la deuda por concepto de los subsidios de energía eléctrica del 2025 aumenta mensualmente 300 mil millones de pesos, mientras que en materia de gas natural incrementa 100 mil millones de pesos. Así las cosas, la deuda total ya ascendería a dos billones de pesos.

“Llevamos cinco meses ya pasados eso significa dos billones de pesos que no están en el presupuesto nacional porque ya se gastó la plata del 2025 para pagar el 2024. Por eso nos toca venir a decir lo que nos toca decir porque si no vamos a tener a octubre o noviembre ese apagón financiero que no necesitamos que se dé”, manifestó Camilo Sánchez.

El presidente de Andesco también pidió al presidente Gustavo Petro respetar a los empresarios del país.