Con engaños bailarín de Pereira fue extorsionado, asegura que vivió el peor día de su vida

Pereira.

Luis Fernando Aguirre, bailarín de profesión, vivió las peores horas de su vida, cuando por medio de llamadas telefónicas lo amenazaron con matarlo y matar a su pareja si no les giraba dinero.

Todo comenzó con una llamada para contratarlo a dar una clase de baile en una escuela rural de Marsella; cuando se movilizaba hacia la zona en motocicleta, quien lo contactó siempre estuvo pendiente de su ubicación, hasta le señaló que si lo interceptaban en el camino señalara que iba para la escuela a dar clases.

“Me contactaron para dar una clase de baile en una zona rural cerca a Marsella Risaralda, me fui a las 7:30 A.M. en mi moto a dar la clase. Me contactó un profesor, le di el precio y quedamos en que iba a dar una clase a 30 personas más o menos. Cuando iba por carretera, me decía muéstreme por donde va, yo tomaba fotos, las envíaba y seguía, ya que, estaba perdido y debia usar el GPS. Antes de entrar a la escuela, que realmente era una finca, me llama el contacto y me dice: Fernando si de pronto lo contacta alguna persona de la seguridad de la zona, les dice que viene para donde mí, les da el contacto y no pasa nada, tranquilo, acá lo espero” explicó Fernando.

En medio de la carretera, en zona rural recibió una llamada donde señalaban que estaba en zona guerrillera, que lo iban a matar, todo en complicidad con quien lo había contratado para las clases de baile.

“Antes de llegar al sitio al que supuestamente iba, me contacta un señor y me dice, ¿usted qué hace por esta zona? hágame el favor de apagar la moto, se retira del camino y me cuenta que está haciendo porque esta es una zona prohibida, estas son las guerrilleras. Yo me quedé en shock, me dijo que era el jefe de las FARC y me preguntó qué por qué estaba en la zona, que tenían interceptado mi teléfono. Yo le di el nombre del contacto para estar en línea los tres, lo regañó, y le dijo que cómo se le ocurría no haber avisado que yo iba a dar esa clase yo pensé que mi vida se iba a acabar en ese momento" agregó Aguirre.

La víctima por miedo a que lo mataran a él o a su compañero alcanzó a girarles dinero, señala que sintió que de allí no salía vivo, hasta que una mujer del Gaula lo llamó y le dijo que se fuera de la zona, ya que esta era una modalidad de extorsión, que en el sector nadie lo estaba vigilando.

Este hombre cuenta su historia por las redes sociales con la finalidad de que esto no le pase a nadie, toda vez, que la mayoría de estas extorsiones las realizan desde las cárceles jugando con el miedo de las víctimas.