Solicitan a la Procuraduría una agencia especial en investigaciones contra presidente Petro

JUSTICIA

Alejandro Carranza, apoderado judicial del presidente Gustavo Petro, envió una solicitud especial al procurador general Gregorio Eljach.

La defensa del primer mandatario solicitó la designación de una agencia especial del Ministerio Público, en el marco del trámite 6809, actualmente en curso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con Carranza, en las últimas semanas se han hecho públicas diversas investigaciones que hay en esta comisión en contra del presidente, no obstante, aún no se ha ejercido de forma íntegra la defensa de Petro pues no ha llegado ninguna notificación.

“ En consecuencia, no ha sido posible ejercer de manera efectiva el derecho de defensa técnica del Presidente, lo cual da lugar a legítimas preocupaciones sobre la regularidad y transparencia del procedimiento. En concreto, preocupa que puedan haberse adoptado decisiones procesales sin que se haya garantizado la participación de la defensa o el control mínimo que exige el principio de contradicción, aún en las fases preliminares de una investigación”, indicó el abogado al procurador en dicha solicitud.

Con la agencia especial de la Procuraduría se pretende lo siguiente:

Garantizar el respeto irrestricto de los principios del debido proceso y del derecho a la defensa, desde la fase preliminar del procedimiento.

Vigilar la regularidad de las actuaciones procesales adoptadas por el órgano instructor, particularmente en lo relativo a su conformación y competencia.

Y en general, contribuir a preservar la integridad institucional del proceso, asegurando que sus efectos se desarrollen dentro del marco constitucional y legal correspondiente.

Ahora dependerá si el procurador designa dicho equipo especial para tener todas las garantías en el proceso de defensa del jefe de Estado.