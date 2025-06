Guerra Israel-Irán: ¿el objetivo es un nuevo orden en Medio Oriente?

En Hora20 una mirada al mundo. Hablaremos del nuevo conflicto que estalla en Oriente Próximo tras la ofensiva de Israel en contra de Irán... la influencia de las armas nucleares, la escalada de violencia, el papel de la diplomacia, la decisión de Washington sobre esta guerra y la manera como se podría reconfigurar nuevamente el mapa de Oriente Próximo. Después, una mirada a Donald Trump y el panorama interno de Estados Unidos.

Lo que dicen los panelistas

Paula Ruíz, docente universitaria y directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, explicó que hay un ambiente de alta tensión, pero que al tiempo busca salidas como la reunión en Ginebra entre representantes iraníes y diplomáticos de la UE. De otro lado, dijo que de alguna manera desde ataques de 7 de octubre e Hamás, eso desemboca en guerras en las que Israel estira recursos, tiene poder militar, pero tener cinco frentes abiertos implica fortalecer alianzas con EE. UU.; vemos un poco de ambigüedad, de juegos probabilísticos y eso genera mayor tensión”.

Sobre el gobierno Trump, dijo que en lo que va del segundo mandato no son muchos los resultados en la paz que prometió en campaña, “él dijo que restablecería la estabilidad en Medio Oriente y la paz en el mundo, dijo que intercedería entre Ucrania y Rusia y que terminaría la guerra y que todas las guerras interminables no tenían sentido. Pero también Trump ha dicho que no a un arma nuclear en Irán y que se debe restablecer la negociación. Él se debate frente si mantiene línea aislacionista o si toca una línea intervencionista en la que muestre resultados más evidentes o inmediatos”.

José Enrique de Ayala, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, general de brigada retirado, fue segundo jefe de la División Multinacional Centro Sur de Irak entre enero y mayo del 2004 y analista sobre asuntos europeos y experto en geopolítica, resaltó que es de dominio que Israel tiene armas nucleares y nadie le atacó cuando las armó, “entonces Irán tiene forma de compensar ese poder”. Por otra parte, señaló que se ha dicho que Netanyahu no tiene objetivo claro en gaza y por eso está empantanado, “su objetivo es acabar y absorber EL territorio palestino y constituir el gran Israel que ya varios reivindicaban en el nacionalismo y el sucesor es Likud que es el partido de Netanyahu.

Sobre la incidencia de los atentados del 7 de octubre, dijo que los servicios de inteligencia de EE.UU. hicieron estudios de atentado y decían que no se podía probar intervención de Irán en ese atentado terrorista, “es evidente que hay cierta alimentación en dinero y armas de Irán Hamás; la excusa para justificar ataque de que elementos como milicias chiíes: Hezbolá que tiene relación directa con Irán no sirve porque ellos no reciben órdenes directa de Irán, pero es afín; por ahora no hacen nada contra Israel”. Destacó que el gobierno israelí ultraderechista y ultraortodoxo ha realizado una agresión contra Irán en términos de la carta de Naciones Unidas, “es una agresión que tiene como objeto derribar el régimen de los ayatolá, algo que ha reivindicado este gobierno, como el único rival que tienen en la zona”.

Shlomo Ben Ami, excanciller de Israel, historiador y columnista, hizo varias aclaraciones históricas, pues considera que los iraníes no han estado movidos por la causa palestina en el conflicto con Israel, “me atrevería a decir que lo último que los interesa es la causa palestina, la causa ha sido una herramienta para movilizar a la opinión árabe en general. Para irán una paz en palestina es el peor revés estratégico porque significaría el camino de una paz israelí-árabe porque el mundo árabe es el enemigo natural de Irán, el mundo sunita”. De otro lado, dijo que ante el argumento de que el objetivo nuclear de Irán es civi, comentó que si fuera así, no sería necesario enterrarlo 500 metros bajo las montañas, “intentan jugar con retórica que el islam no lo permite y es posible que no quieran hacerlo por no tomar decisión del paso final, pero las intenciones y preparación de índole militar está ahí porque si no para qué enterrarlo tan profundamente”.

También comentó que por décadas Teherán ha financiado grupos como Hamás y Hezbolá para no entrar directamente a la guerra y que así se protegiera a la república islámica, sin embargo, dijo que el tiro saló por la culata porque Israel logró la destrucción de esas organizaciones terroristas, “la cuestión de si es una guerra sobre el programa nuclear o no, ya no es, no es que no tenga críticas al comportamiento del actual gobierno, hay aquí objetivos políticos personales y también el hecho de que como en todas las guerras, aparecen de repente objetivos que no existían al inicio como derrotar régimen”.

Brenda Estefan, internacionalista, conferencista y profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales en la Escuela de Negocios IPADE en la Ciudad de México y miembro senior en el Consejo Atlántico, recordó que Benjamín Netanyahu a dos días del ataque del 7 de octubre hizo una declaración que pasó desapercibida diciendo que cambiaría Medio Oriente, “eso es lo que estamos viendo. Ese pulpo que es Irán con tentáculos armados con Hezbolá, con Hamás, con los hutíes en Yemen, en Irak, Siria se ha debilitado en los últimos años y me parece que Netanyahu ve una ventana de oportunidad para ir al corazón del pulpo que es Teherán y eso no fue lo único que lo impulsó, sino el momento político personal, coalición de gobierno amenazada con desbaratarse en virtud de guerra en Gaza sin avances y con críticas donde Israel está solo, sus aliados toman distancias por lo de Gaza, pero en el actuar contra Irán sí galvaniza a la población israelí porque hay opinión generalizada desde hace décadas de que Irán es una amenaza para la existencia de Israel”.

Señaló que objetivos como derrumbar el régimen o acabar con los planes de enriquecimiento de uranio en Irán resultan muy complejos y presentan problemáticas, pues considera que para acabar con el plan nuclear se necesitaría con la ayuda de la Casa Blanca y que se debe esperar si finalmente Trump se involucrará en esa guerra.