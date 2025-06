Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 23 de junio de 2025 51:08 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el árbitro designado para el partido de ida de la final de la liga colombiana. César dijo: “Lo vi enojado por el árbitro Diego Ulloa, no sé si Santa Fe se pronunciará sobre el juez, así como lo hizo en el partido pasado mediante un comunicado”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Es que la Dimayor no tiene la sutileza en algunos casos. No hay que castigar a la gente para siempre, Ulloa estuvo en un partido entre los dos equipos y pitó un penal muy sutil”.

No olvide escuchar el audio del programa.

