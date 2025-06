Ópera Queen se toma el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá

El espectáculo sinfónico Ópera Queen llega a Bogotá el jueves 31 de julio, con una presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los escenarios culturales más importantes de la capital. En esta edición especial, la potencia del rock de Queen se unirá a la majestuosidad de la música sinfónica y coral, gracias a la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres y el Coro Filarmónico Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección artística invitada de María Camila Barbosa y la dirección coral de Johanna Molano.

Este concierto para todas las edades es una celebración a la inmortalidad del rock, una oportunidad única para revivir el legado de Freddie Mercury y Queen desde una perspectiva sinfónica imponente, en una noche que quedará grabada en la memoria del público bogotano. Temas legendarios como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now” y “We Are the Champions”, serán interpretados por más de 100 artistas en escena, en un montaje de altísimo nivel técnico y artístico que promete ser una experiencia vibrante y emotiva.

Invitación hecha por la Cámara de Comercio Colombo Británica (@britchamcolombia), en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales entre Colombia y el Reino Unido. Las Entradas están disponibles en Tuboleta.com y en la taquilla del Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.