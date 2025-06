Inspector de Policía de Sogamoso denuncia ataque con ácido y exige garantías de seguridad

Sogamoso

Un grave hecho contra un funcionario público se registró el pasado 18 de junio en Sogamoso, cuando el vehículo particular del inspector de Policía Jorge Alexander López fue atacado con una sustancia química presuntamente ácido mientras se encontraba estacionado frente a su oficina.

Según relató el propio inspector, al llegar a su vivienda en horas de la noche, notó que todo el costado derecho del automóvil había sido afectado por un químico que levantó la pintura, lo que evidencia un acto premeditado. “Esto fue algo planeado, no fue un accidente. Fue alguien que llevó esa sustancia con la intención de hacer daño”, afirmó López, quien calificó el hecho como un atentado indirecto que pone en riesgo su integridad y la de su familia.

El funcionario descartó motivos personales y considera que el ataque estaría relacionado con su ejercicio como autoridad en el municipio. “No tengo problemas con nadie. No veo otra razón distinta a mis funciones como inspector”, indicó. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación con revisión de cámaras de seguridad y otras pruebas.

López confesó que desde el incidente ha tomado medidas de precaución y ha tenido que suspender algunas diligencias por temor a que la situación escale. “He reducido mis salidas, me he mantenido reservado y con mucha cautela. Estoy esperando que las entidades me orienten para poder continuar con mis funciones”, explicó.

El inspector aprovechó para hacer un llamado a la administración municipal y a las autoridades policiales, recordando que los inspectores están en la primera línea de atención a la ciudadanía y muchas veces no cuentan con garantías para ejercer su labor. “En Sogamoso somos cinco inspectores que atendemos más de 150 mil habitantes. Muchas inspecciones no tienen seguridad ni condiciones para proteger a los equipos de trabajo. Hoy fue un carro, pero mañana puede ser una persona”, advirtió.

Finalmente, destacó que ha recibido el respaldo de algunas entidades, pero insiste en que es urgente esclarecer los hechos. “No se puede tolerar que se impida el ejercicio de la autoridad por miedo. Exijo que se identifique a los responsables de este crimen”, concluyó.