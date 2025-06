Estos serían los candidatos a ser el nuevo técnico del América: Uno dirige en el fútbol colombiano

América de Cali terminó como el mejor equipo de la fase de todos contra todos, obtuvo el punto invisible, pero no pudo hacer un buen cuadrangular y se quedó sin la posibilidad de estar en la final. Eso, sumado a otras cuestiones, como la falta de trato con el máximo accionista, Tulio Gómez, acabó con la salida del técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ da Silva de la institución.

El uruguayo dirigió 66 partidos con el conjunto Escarlata, de los cuales en 31 logró victoria, empató en 22 y perdió 13, para un rendimiento del 58%. Estuvo en el cargo once meses, luego de haber debutado el 17 de julio frente a Águilas Doradas.

Polilla se despachó contra Tulio Gómez

En la rueda de prensa posterior al empate 1-1 contra Medellín, con el que cerró el cuadrangular, Polilla se despachó contra Tulio y aseguró que la mala relación fue uno de los motivos para tomar la decisión de marcharse. “Él hizo una declaración hace muy poquito en la que dijo que para que yo continuara tenía que ser campeón y tiene todo el derecho, porque es el dueño y decide a quién tener”.

Y agregó: “Creo que no me merecía en ese momento esas palabras de él, se ve que no tiene conocimiento de lo que uno le dio a este club. Él tiene todo el derecho, pero yo no me voy a prestar para manoseos, eso quizás fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión antes de reunirme con ellos. No encontré un ambiente acorde para seguir trabajando”.

¿Quiénes suenan como candidatos a ser el nuevo técnico del América?

Según contaron en el programa de Caracol Deportes, hay una larga lista de técnicos candidatos para llegar al banquillo. Uno de los que sorprendió en esa nómina de posibles entrenadores, es el que actualmente dirige al Once Caldas, Hernán Darío Herrera.

No obstante, la eventual vinculación del Arriero al América le costaría al club un dinero, pues el técnico de 67 años tiene contrato con el Blanco hasta diciembre de 2025.

Otros de los nombres que suenan para el banquillo son el argentino Fabián Bustos, Juan Cruz Real e incluso se vuelve a hablar de Ricardo Gareca, quien siempre que está libre, se relaciona con la institución del Valle del Cauca.

Los jugadores salieron a vacaciones y se estima que una vez regresen para la pretemporada, ya esté nombrado el nuevo orientador, pues el inicio de trabajos está previsto para la primera semana de julio.

