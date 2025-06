Activan plan de seguridad en Ibagué con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro

Ibagué

Arrancó un ambicioso plan de seguridad en el marco del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. La Policía Metropolitana y el Ejército Nacional desplegaron un conjunto de acciones para garantizar el normal desarrollo de los más de 60 eventos además de la masiva asistencia de personas en zonas de rumba y tablados populares.

Dicha estrategia permitirá un acompañamiento permanente en zonas urbanas y rurales, con presencia 24/7 de la fuerza pública.

“Es importante resaltar el esfuerzo conjunto de la Policía y el Ejército. Por primera vez tenemos una articulación tan robusta que nos permite estar en cada rincón de la ciudad”, expresó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

El funcionario detalló que se ultiman los operativos especiales para los dos fines de semana festivos, en los que se desarrollarán desfiles, eventos culturales, alta movilidad turística y comercio dinámico.

“Ya hemos iniciado con varios dispositivos en diferentes zonas, pero hoy dejamos listos los detalles para este fin de semana y el siguiente. Solo falta el compromiso ciudadano para que estas sean las mejores fiestas de la historia de Ibagué”, añadió el Secretario.

Asimismo, el llamado principal fue a la convivencia, el respeto y la tolerancia durante las celebraciones: “Porque mi casa está de fiesta, respeto a mi prójimo. Porque mi casa está de fiesta, no peleo. Porque mi casa está de fiesta, no me excedo en el alcohol. Ibaguereños, el mensaje es claro: la seguridad está dispuesta, ahora la tarea es de ustedes”, concluyó Espín.

Las autoridades locales recordaron que se extendió el horario de funcionamiento de bares y discotecas hasta las cuatro de la mañana en el sector de Mirolindo y Centros Comerciales durante los dos puentes festivos.

Controles a conductores

Por su parte la Secretaría de Movilidad instalará puestos de control en forma rotativa y simultáneos para verificar documentos de los vehículos además adelantar pruebas de alcoholemia a los conductores.