No paran las lluvias en la región del Valle de Tenza en Boyacá

Macanal

Las fuertes lluvias de las últimas semanas tienen en alerta a la provincia de Neira, que desde hace un año se ha visto afectada por deslizamientos, pérdida de banca y cierre de vías nacionales como la Tranasversal del Sisga que conduce al departamento de Casanare.

Esta vía es la más importante de la región ya que no solo conecta a varios municipios de esta zona del departamento sino con otras regiones de Casanare.

“En estos últimos meses, estas últimas semanas también ha estado lloviendo bastante fuerte, pero como tal, el municipio de Macanal en esta ocasión no hemos sufrido avalanchas, pérdidas de bancada, como la tuvimos el año pasado, pero sí lo que es la vía nacional, la vía que conduce el Sisga - El Secreto entre Macanal y San Luis de Gaceno, sí se ha visto bastante afectada con deslizamientos ya que ha estado lloviendo bastante fuerte”, indicó Leidy Patricia Cano Ávila, alcaldesa de Macanal.

La ola invernal de mediados de 2024 dejó graves afectaciones en esta zona de Boyacá, que cada vez que llueve vuelven a generarse emergencias.

“No sólo el invierno nos ha azotado estas últimas semanas, sino que realmente nosotros venimos con un invierno desde el año pasado, si bien es cierto, desde aproximadamente mayo, junio, que tuvimos dos días de fuertes lluvias, fue suficiente para que quedara incomunicada la vía nacional y los municipios que más sufrimos en ese entonces, fueron Santa María, San Luis, Macanal, Chivor, Almeida y realmente desde ese momento no hemos tenido como un tiempo de receso, un tiempo de verano donde hayamos podido avanzar. Siempre ha estado lloviendo, nuestro terreno por ser quebrado, se hace muy difícil el acceso para poder intervenir las vías”, agregó la mandataria.

Pese a las lluvias que se se han registrado en las últimas semanas, el municipio de Macanal no ha padecido de grandes afectaciones.

“Realmente el municipio, gracias a Dios, no ha sufrido en este invierno tanto como lo sufrimos el año pasado. Sí ha sido muy difícil el acceso a algunas veredas para poder adelantar el mantenimiento de las vías, porque hemos tenido pues mucho tiempo de lluvia y no hemos podido ingresar desde el año pasado, no hemos podido llegar a esas veredas y con un día que llueva en nuestro municipio, son dos o tres días que no podemos ingresar maquinaria hasta que no haga varios días de buen sol”, enfatizó.

Pese a la temporada de lluvias, desde la administración de Macanal está invitando a los turistas del departamento y el país para que visiten el municipio y disfruten de todas sus riquezas durante la temporada de vacaciones de mitad de año.