DAVID GUETTA llega a Bogotá con su espectacular show “THE MONOLITH”

El ícono global de la música electrónica, David Guetta, llegará por primera vez al Coliseo MedPlus de Bogotá este próximo 17 de octubre, con su aclamado espectáculo internacional “The Monolith”, una producción sin precedentes que ha deslumbrado a miles de fanáticos en escenarios de Europa, Asia y Norteamérica.

Breakfast Live y CMN Events, traen al reconocido DJ, uno de los más influyentes del planeta. David Guetta ha redefinido la industria con una carrera llena de éxitos mundiales, colaboraciones con los artistas más importantes de las últimas décadas y múltiples premios Grammy, Billboard y MTV.

Su propuesta en vivo ha evolucionado hacia una experiencia sensorial de alto impacto, donde la música, la tecnología y la energía del público se fusionan como nunca antes.

Con más de dos décadas de trayectoria, David Guetta ha sido protagonista en la evolución del EDM (Electronic Dance Music), posicionando la música electrónica como un fenómeno global.

Sus himnos como Titanium, When Love Takes Over, Play Hard o I’m Good (Blue) no solo han liderado las listas de éxitos en todo el mundo, sino que también han marcado a una generación completa de amantes del dance y el pop. Con más de 50 millones de discos vendidos y más de 14 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, su legado musical continúa creciendo y renovándose.

“THE MONOLITH TOUR”: UNA EXPERIENCIA QUE ROMPE ESQUEMAS

“The Monolith” no es un simple show de DJ: es una odisea sonora y visual que transporta al espectador a un universo futurista.

Con un escenario imponente que simula una gigantesca estructura monolítica en 3D, pantallas envolventes, iluminación dinámica y una curaduría musical impecable, este espectáculo ha sido aclamado por la crítica como uno de los más innovadores en la historia de la música electrónica en vivo.

Después de presentaciones memorables en festivales como Ultra, Creamfields y Tomorrowland, Bogotá se suma ahora a las ciudades elegidas para vivir esta producción de clase mundial. La capital colombiana, reconocida por su energía vibrante y su apertura a las nuevas corrientes musicales, se prepara para una noche que marcará un antes y un después en la escena electrónica del país.

Este espectáculo en Bogotá hace parte de una gira selecta por las principales capitales del mundo, donde Guetta busca conectar directamente con sus fans en escenarios que permiten una experiencia más inmersiva e intensa.

La llegada de “The Monolith Tour” a Colombia no solo confirma el estatus del país como parada obligada para los grandes artistas internacionales, sino que además eleva la apuesta por eventos de primer nivel en la ciudad. Será una noche inolvidable para quienes creen en el poder de la música como una fuerza colectiva.

INFORMACIÓN DE BOLETERÍA Y ETAPAS DE VENTA

- PREVENTA BANCO FALABELLA: desde el martes 24 de junio, a partir de las 10:00 am hasta el jueves 26 de junio a las 9:59 am

- VENTA GENERAL: A partir del jueves 26 de junio a las 10:00 am.

Edad mínima de ingreso: 18 años.

El 17 de octubre, Bogotá vivirá una noche histórica: una ciudad, un escenario y un solo ritmo... el de David Guetta en su máxima expresión.