Senador caldense justifica su voto negativo a la Consulta Popular propuesta por el gobierno nacional

Con solo dos votos a favor y 52 en contra, el Senado de la República hundió la segunda versión de la consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

El senador caldense Guido Echeverri votó negativamente, siendo uno de los pocos que se quedó en el debate puesto que la bancada del pacto histórico se retiró y quedaron en el lugar los senadores de la oposición y los que se declaran independientes.

Esperaban mucho más de los congresistas independientes

Al parecer el Presidente Gustavo Petro tenía puestas sus esperanzas en que los senadores apoyaran la consulta popular 2.0, como se le ha denominado, al ser presentada de nuevo ante el Congreso, puesto que en el siguiente mensaje en su cuenta de X, mostró su descontento.

“Según esta votación del senado, los enemigos de la consulta, nunca tuvieron mayoría para la consulta popular, como lo dijimos, y no la tuvieron cuando se votó la primera consulta y se hizo fraude. Solo dos personas traicionaron la gran coalición en favor del derecho de los trabajadores, y hacen el quorum, sino, hoy estaríamos a dos días de tener consulta popular con las preguntas sobre el sistema se salud.

Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de conciliación del proyecto. Hoy el país puede tener esta certeza: siempre hubo mayoría en el senado para la consulta popular”, indicó el mandatario de los colombianos a través de la red social.

Justificación del voto negativo del senador caldense

El senador caldense, indicó que actuando de forma independiente y consecuente con la realidad del país, decidió no respaldar la propuesta de consulta.

Subrayó que esta votación era innecesaria, dado que el presidente Petro había condicionado la no realización de la consulta a la aprobación de la reforma laboral, lo cual finalmente ocurrió.

“Yo creo que la tarea de legislar le corresponde al Congreso de la República, auspiciar mecanismos extra, como el de la consulta para intentar aclimatar una reforma, en este caso la laboral, no se compadece con la condición de ser el Senado o el Congreso en general, donde se debaten ese tipo de temas, de tal manera que si el gobierno está aspirando a tener una reforma laboral, el Senado la aprobó ayer y por lo tanto no tenía ninguna justificación apelar una consulta”, destacó el senador.

Destaca además que en este momento por el que está pasando el país, la inversión de $750 mil millones de pesos es un despropósito y más cuando se miran los departamentos golpeados con la temporada de lluvias, bajos recursos para inversión en salud y en obras que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

“De cualquier manera es un mecanismo bastante difícil, muy tortuoso por la época electoral que estamos viviendo y por los costos que genera se generaría con la convocatoria de la consulta que como dijo ayer el registrador costaría más de 750 mil millones de pesos”, dijo el político caldense Guido Echeverri.

Apoyo al Registrador Nacional

Insistió en que la institucionalidad debe primar sobre cualquier mecanismo de presión y que votar negativo era evitar incurrir en costos innecesarios, por lo que respaldó las palabras del Registrador Nacional, Hernán Penagos.

“A mí me parece que la postura de Hernán Penagos, es la correcta, yo creo que él debe esperar que haya un fallo por parte del Consejo de Estado, por lo menos una respuesta a una consulta que se le elevó a esa misma corporación para establecer hasta donde el presidente puede o no convocar esta consulta popular que a todas luces es irregular porque ya el Senado dijo no a esa consulta”, destacó el senador

Fue enfático en criticar las pretensiones del gobierno nacional frente a esa propuesta de Consulta Popular y dijo que “es una propuesta autoritaria, una propuesta irregular, una propuesta que encarna un abuso de autoridad, una propuesta que encarna también un prevaricato por parte del gobierno”.