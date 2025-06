¿Qué problemática se presenta en las casetas del sector del cementerio en Armenia?

Armenia

En el recinto del Concejo de la ciudad se llevó a cabo un debate sobre la situación de inseguridad en inmediaciones del cementerio por la proliferación de habitantes en situación de calle.

El concejal Hoover Correa, ponente del debate explicó que la problemática está relacionada con que las casetas que están ubicadas en la zona para las ventas de flores no son utilizadas entre semana lo que genera el alojamiento de los habitantes lo que desencadena en consumo de estupefacientes y hurtos.

Señaló que la situación es compleja para los residentes y empresarios del sector que evidencian el impacto negativo que se origina por eso la motivación para llevar a cabo dicho debate.

Dijo que es clave generar acciones concretas para menguar la problemática puesto que no es posible dar viabilidad a las invasiones o resguardos para esta población.

Concejal

Por su parte el concejal José Ignacio Rojas evidenció que no hay claridad sobre a quien le pertenecen esas casetas lo que complica el panorama para su respectiva intervención.

Otro de los temas que considera es importante abarcar esta relacionado con el uso del suelo que es un retiro vial en un corredor que tiene una vocación industrial entre Armenia y el Caimo por lo que no pueden hacerse ningún tipo de construcciones.

Especificó que entre las alternativas que podrían plantearse está el de unas carpas o condiciones transitorias para que las ventas sean los fines de semana para desmontar la infraestructura que actualmente es usada por habitantes de calle.

Autoridades de Armenia

Por último, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez reconoció la problemática que se está presentando en el sector en materia de seguridad, pero enfatizó que vienen desarrollando operativos en la zona.

Aseguró que en medio de la presencia institucional que llevan a cabo han logrado identificar más de 40 personas por lo que han realizado remoción, sin embargo, a las pocas horas o al otro día regresan al sitio. Manifestó que trabajan de la mano con la Empresa de Desarrollo Urbano (Edua), secretaría de Desarrollo Social y con Bienes y suministros para entregar resultados.

Añadió que con base a lo anterior la complejidad se ha centrado con que las personas no aceptan las soluciones que les han presentado en cuanto a la construcción de una infraestructura que brinde mejores condiciones.

Agregó que inicialmente la propuesta de la administración municipal es una construcción permanente en la zona.