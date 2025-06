¿Qué pasa después del SOAT? Un joven lleva casi un mes hospitalizado tras accidente de tránsito

Joshua Alexander Losada, un joven de 21 años, lucha por su vida tras haber sufrido un grave accidente de tránsito el pasado 25 de mayo a las 2:30 de la madrugada a la salida del túnel Mundialista. Desde entonces, permanece hospitalizado en la Clínica Cali, donde, según denuncia su familia, no ha recibido la atención médica que requiere, al punto que a la fecha no ha sido intervenido quirúrgicamente pese a múltiples fracturas.

“Prácticamente él llegaba muerto, le dieron los primeros auxilios, lo reanimaron de una lo ingresaron a UCI, le hicieron sus exámenes. A los 3 días a mi hermano y a la mamá les dijeron que el SOAT se había acabado, sin haberle hecho ni una sola cirugía”, relata su tía, Leidy Erazo.

Joshua presenta trauma maxilofacial, fracturas en la rodilla, una mano y costillas, pero ninguna intervención ha sido autorizada por la EPS.

El 12 de junio, la familia recibió una noticia desconcertante: “Nos dijeron que la clínica no tiene convenio con la EPS Coosalud. Pero ¿por qué esperar tantos días para decirlo?”, se pregunta la tía. Desde el 29 de mayo, aseguran, la clínica ha enviado solicitudes para autorizar cirugías o su traslado, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni de lo uno ni de lo otro.

Actualmente, el joven de 21 años fue trasladado de la UCI a una habitación. Tiene una traqueotomía que se infectó con una bacteria, y aunque le suministran antibióticos, su situación sigue siendo crítica. “Ayer un médico se acercó a preguntarle a la mamá si en caso de entrar en crisis, ¿lo reanimaban o lo dejaban morir? Esa no puede ser una pregunta válida para una madre, mucho menos para un profesional de la salud”, reclama Leidy como familiar del paciente.

➡️ #ReporteCiudadano 🗣️ | "Se acabó la plata del #SOAT", La respuesta a Joshua Losada, de 21 años, frente a su cirugía por fracturas en la #ClínicaCali



>>> Desde el pasado 25 de mayo, denuncian que no le han realizado ninguna cirugía y la EPS @Coosalud_ no autoriza su traslado pic.twitter.com/0KZOtbA6Kb — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) June 19, 2025

La familia ha recurrido a todos los mecanismos posibles: una tutela en curso, apoyo de una abogada, peticiones a la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Paciente y otras entidades. Pero sienten que no hay voluntad para salvar la vida de Joshua.

“Nosotros tenemos fotos, tenemos imágenes de la tutela, historias clínicas, facturas, tenemos todo porque la verdad uno ya no sabe ni qué hacer. Se ha hecho de todo porque lo más importante es la salud de él. Él no es una cosa que usted puede botar, somos personas, nosotros tenemos derecho a la vida, a la salud haya o no haya dinero, ellos lo tienen que atender porque es una vida que está ahí en juego”, pidió Leidy.

“Él no puede hablar por la traqueotomía, pero asiente con la cabeza cuando le preguntas si le duele”, agregó.

El caso de Joshua no es aislado y su familia hace un llamado a que otras personas que atraviesan por lo mismo no se queden calladas.

En las últimas horas, la familia contó que la Clínica donde ese encuentra el joven tiene la intención de darle de alta y que sea la EPS con atención en casa la que asuma la responsabilidad de la recuperación, pero aún sin hacerle ninguna cirugía por sus fracturas, al parecer, el personal médico estaría diciendo casi un mes después, que no son graves. Estarían a la espera de una evaluación médica.

Por otro lado, la Superintendencia de Salud respondió a la familia por presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido COOSALUD respecto al caso de Joshua Losada.

“Esta Superintendencia realizará las actividades de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos en salud y la debida atención y protección al usuario, aplicando las metodologías diseñadas para el efecto.

En este orden, su solicitud constituirá el insumo para evaluar el cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social en Salud, con la implementación de planes de mejoramiento, investigaciones o toma de medidas de control según corresponda”.

Entre tanto la familia sigue esperando las autorizaciones de la EPS Coosalud.